Fon krizinde sızdırılan isimler ve AKP'deki 'taht kavgası!' Özel'den net açıklamalar

Fon skandalı, ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Meclis'te araştırma komisyonunun kurulması, kamuoyunda ve muhalefette en çok dile getirilen konu başlıklarından biri olurken AKP'den komisyonun kurulmasına gerek olmadığını ifade eden açıklamalar geldi. Özel, toplumdaki 'seçimler yapılmayacak' algısının AKP'nin algısı olduğunu söyledi.

YENİ Parti lideri Özel, Cumhuriyet'e konuştu. Özel, yanlış bilgilerin önünü açan meselenin bu listenin açıklanmaması olduğunu söyledi. Kendilerine de liste geldiğini belirten Özel, isimleri doğrulatmaya çalıştıklarını ve sadece Bakan Göktaş'ın babasının adıyla isim benzerliği yaşandığını söyledi. Bunun için özür dilediklerini söyleyen Özel, lekelenmeme hakkının sadece AKP'lilere özel olmadığını belirtti.

"Yalan ve iftiranın önünü açan, bu isimlerin gizlenmesi. Ve AKP içindeki taht kavgalarına alet edilmesi. Yoksa bir sürü liste dolaşıyor. Siyasetçiler bu isimleri doğrulatmaya çalışıyor. Biz doğrulatmaksızın isimleri açıklamadık. Bir tek Bakan Mahinur Göktaş’ın babasının adıyla aynı birisi oldu. Ondan özür dileriz ama lekelenmeme hakkı bir tek AKP’li siyasetçilere mi ait? Lekelenmeme hakkının ilacı şeffaflıktır. Bir CHP’li belediye meclis üyesi, başkan ya da bürokrat; gizlilik kaydı olan bir soruşturmada ifade veriyor, avukat savcının yanından çıkmadan ifade yandaş basında dolaşmaya başlıyor.

Soruşturmayla ilgili olmayan kişinin cep telefondan çıkan bütün fotoğraflar servis ediliyor. Muhalif olduğunuzda durum böyleyken, AKP olunca ‘Arkadaşlarımız lekelenmesin’ diyorlar. Bir tövbe hesabı açmışlar, ‘Günahı buraya bırakın’ diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Kendilerinin sızdırdığı isimler oluyor. Adalet Bakanlığı’nda takma isimle çalışan birileri parti içi operasyonları yöneterek böyle işler yapıyor. Mahinur Hanım belki şimdi diğer evlat ve babaları anlamıştır. 1,5 yıldır Hasan İmamoğlu’na bunu yapıyorlar. Köydeki evinin bahçesini kazdılar. Emekli maaşında haciz var, hesabı dondurulmuş. Biz Mahinur Hanım’ı Aile Dayanışma Ağı’na davet ediyoruz. Babasının 10 dakika yaşadığı mağduriyeti aylardır yaşayanları görsün."

"BİLEREK YANLIŞ İSİMLERİN SERVİSİ"

Özel, bilerek yanlış isimlerin servis edildiğini, kendilerinin de doğrulattıkları isimleri açıkladıklarını söyledi.

"AKP’den önemli isimler var. Bu isimlerin doğrulatılması önemli. Bilerek yanlış isimlerin servis edilmesi söz konusu. Biz doğrulattığımızı açıklıyoruz. İktidarın sorumluluğu, bütün listeyi açıklamak. Bu işin içinde Adalet Bakanlığı bürokrasisinin de üst düzeyde var olduğuna yönelik iddialar, bu konudaki kaygıları artırıyor."

BU İSİMLER NEDEN SIZDIRILIYOR?

Kendilerine de gelen isimlerin servis edilmesinin nedenini açıklayan Özel, şöyle konuştu:

Biri kendi içlerindeki parti çekişmesinden. İkincisi dikkati başka yere çekmek için. ‘Başkası tartışılsın, biz tartışılmayalım’ diye. Bu işi kendi adına yapanlar var, bir de çantacılar var. Hatta çantacıların çantacıları var ki iyice bağ kopsun.

SEÇİMLER YAPILMAYACAK ALGISINA SERT TEPKİ

100'den fazla belediyenin yönetiminin seçim sonuçlarından farklı olmasının ardından toplumda seçimlerin yapılmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Özel şöyle konuştu:

"Amaçları bu hissi yaratmak. Bu ülkede sandığın olmaması mümkün değil. Sandığa uzanan eli; demokrasinin ve cumhuriyetin kıymetini bilen millet kırar. Burada maksat sandığı kaçırmaktan ziyade sandığa olan inancı kırmak. Bu oyuna gelmemek lazım. Korkut Boratav ‘Bu topraklarda sosyal patlama sandıkta olur’ diyordu. Bugün bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük sandıktan umudu kesmektir. Günün birinde sandığı kaçırırlarsa, millet kaçıranı kaçtığı yere kadar kovalar. Sandığı elinden alır, getirir, onları da tarihin çöplüğüne gönderir. Bu millet sandığı öyle kolay kolay bırakmaz."

‘BUNU NİYE ÖNGÖRMEDİN?’ KİM ÖNGÖRDÜ DE BEN GÖRMEDİM?

Özel'e, belediye başkanlarının AKP'ye transferi nedeni ile özeleştiri yapıp yapmadığı soruldu. Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'nun hataları için dahi özür dileyen birisi olduğunu söyleyen Özel, transferlere kendisinin de çok üzüldüğünü ancak geçmişte olmayan tehditlerin bugün kullanıldığını söyledi:

Yapmaya yapalım. Ben geçmiş dönemde Kemal Bey’in (Kemal Kılıçdaroğlu) yaptığı hatalar için de özür dilemiş birisiyim. Ama şöyle bir durum var. Ben de çok üzülüyorum, ‘kafam kırılsaydı’ diyorum. Ama geçmişte olmamış bir iş yapılıyor. Hapis tehditleri yapılıyor. Yakın arkadaşlar, aileler tehdit ediliyor. Belediye meclisinde 12 fark oluyor, 6 transfer yapıyorlar. Mesela bazen soruyorlar ‘Bu belediye meclis üyelerini kim yazdı?’ diye.

"Çoğu ön seçimden çıktı. 6 transfer olmuş mesela, yarısı ön seçimden çıkma. Kişiden delile gitme gibi yöntemler kullanıyorlar. Biz 4-5 Kasım kurultayıyla göreve gelmişiz, 31 Mart akşamı uyguladığımız yöntemle tarihin en büyük başarısını elde etmişiz. Şimdi bana diyorlar ki ‘Özeleştiri yapacak mısınız?’ Bunu ben kendime değil, tarihe haksızlık sayıyorum. Geçmişte hiç belediye başkanı transferi olmamış. Aday belirlerken karakter analizi, korku-stres testi diye bir yöntem yok. Belediyeler üzerine böyle haysiyetsiz, alçakça bir saldırın geleceği tarihte olmamış bir şey. Şimdi ‘Bunu niye öngörmedin?’ Kim öngördü de ben görmedim? Biz belediye başkanlarını belirlerken önce şehirlere heyetler yolladık. Sonra bu heyetler aday adaylarına baktı, ciddi adayları belli sayılara indirdi. Sonra anketle kazanacak adaylara baktık. Bu adaylara ‘Kim bizi desteklemiş, kim desteklememiş’ diye bakmadık."

KILIÇDAROĞLU'NUN "YOLSUZLUK YAPANLAR YENİ PARTİ’YE, AKP’YE GİDİYOR" SÖZLERİNE YANIT

Kılıçdaroğlu'nun "Yolsuzluk yapanlar YENİ Parti’ye, AKP’ye gidiyor" sözlerine yanıt veren Özel, YENİ Parti'ye gelenlerden daha AKP'ye giden olmadığını hatırlattı:

"Kemal Bey geçen televizyona çıkmış, ‘Yolsuzluk yapanlar YENİ Parti’ye, AKP’ye gidiyor’ diyor. YENİ Parti’ye gelen arkadaşlardan daha AKP’ye giden yok. Ama CHP’de kalanlardan var. Hatta YENİ Parti’ye gelenlere daha soruşturma da açılmadı. Bu ‘CHP’de kalanlar suçludur’ demek değil. Ama Kemal Bey gerçek dışı bir şekilde ‘YENİ Parti’ye gelenler AKP’ye gidiyor’ diyor. O yüzden korkunç bir yalan ve iftira furyasıyla karşı karşıyayız. Biz bütün arkadaşlara ‘Siyasi operasyonlara kimse teslim edilemez’ diye bakıyoruz. Ama örneğin Kemal Bey tek bir dosyası olan, onda da kamu zararı olmayan Hüseyin Can Güner’e sırf değişimci diye ‘Şüphelerim var’ diyor. Ama diğer tarafta 50’den fazla dosyası olan, CHP’de kalmış bir yere, Etimesgut’a ziyarete gidiyor. ‘Arının’ diyorlar ama ‘Bizden olanlar masumdur, değişimden yana olanlar suçludur’ diyorlar. Bunu ilk olarak Ekrem İmamoğlu’na yaptılar. O yüzden AKP’nin maşası haline gelmiş butlancıların ‘Özür dile Özgür Özel’ sözleri... Benim partide hiç değiştirmediğim aday, Kemal Bey ilan etmişti, Aydın’dı. AKP’ye gitti. Kemal Bey’in prensesi Afyon Belediye Başkanı AKP’ye gitti."