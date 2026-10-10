Bahçeli'den fon krizi için komisyon sinyali! AKP kapıyı kapatmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni açıklaması ile Fon krizinde tartışma yeni bir boyut atladı. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Komisyon kurulmasına şimdilik gerek yok" dese de MHP Lideri Bahçeli, komisyon için yeşil ışık yaktı. Bahçeli, milletvekillerinin her türlü araştırmayı yapmasının 'yararlı' olacağını dile getirdi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fon vurguncuları listesinin açıklanma çağrısının ardından da TBMM nöbetinin değiştiği söylenmişti. Zengin'in ardında da AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Kimse burada yalan ve iftirayla suçsuz insanları da suçlayamaz. Meclis araştırma komisyonu bunun aleti yapmamalıdır" diyerek Güler'e destek çıkmıştı.

"YARAR VARDIR"

Bahçeli, Aile Bakanı Özdemir Aktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hakkındaki iddiaları yalanlaması hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

"Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler.

Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır.

Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye'de konular üzerinde çalışma yapan başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmayı yapmaya da adım atmak suretiyle sonuçlandırmalarında yarar vardır.

Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veyahut bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak, bizzat zatında siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır.

Memlekete her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç, gereği de yapılmalıdır, o da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var. Siyasiler de ve özellikle de televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veyahut bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır."

ÖZEL DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Fon krizinin ilk patlak verdiği günlerde MHP'li Feti Yıldız, komisyon talebi hakkında, "Bana göre gerek görmüyorum. Bu tamamen adli bir mesele" demişti.

Fon komisyonuna hukuken bir argüman sunanlara yönelik de YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel şunları ifade etmişti:

“Hemen onlara şunu hatırlatın arkadaşlar: Susurluk Araştırma Komisyonu, ya da Rabia Naz Araştırma Komisyonu, Soma Komisyonu, 15 Temmuz Komisyonu ve kurulan tüm komisyonlar, doping araştırma komisyonu... Her birisi -AK Parti'nin de içinde bulunduğu süreçlerde, Susurluk hariç- üzerinde savcılar çalışırken, tutuklamalar yapılırken, mahkemeler görülürken kuruldu.”