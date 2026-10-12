Fon krizinde komisyon muamması: Bahçeli sinyali verdi, AKP tartışmaya başladı

Türkiye’de gündemin birinci maddesi milyonlarca insanın mağdur olduğu ve milyarlarca liralık vurgunun konuşulduğu fon krizi.

TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın sunumundan sonra muhalefet fon vurgununa ilişkin komisyon kurulsun önerisi getirdi.

BAHÇELİ'NİN SİNYALİ...

Ancak AKP’li yöneticiler vurguna ilişkin araştırma komisyonu kurulması yönündeki isteklere kapıyı kapatmıştı. Ancak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “vekillerin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inanıyorum” sözleri komisyon kurulsun tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

AKP’ye yakın gazeteci Abdülkadir Selvi ise AKP kulislerinde komisyonun tartışıldığını kaleme aldı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidar partisi mensuplarının "Cumhurbaşkanımız kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını açıkladı. Bu işe bulaşanlarla yolumuzu ayırırız dedi. Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını istedi. Muhalefet her hafta komisyon teklifini verecek. Biz komisyon kurulmasını sağlayarak muhalefete eleştireceği bir şey bırakmayız. Ön alırız" dediğini aktardı.

Hürriyet yazarı Selvi, iktidar partisindeki konuya ilişkin kulisleri şöyle aktardı:

"AK Parti’de fon rezaletiyle ilgili Meclis’te araştırma komisyonu kurulup kurulmaması konusunda bir tartışma yürüyor.

Komisyon kurulmasına karşı çıkanlar, muhalefetin bunu magazinleştireceğini savunuyor. Komisyon kurulmasını savunanlar ise ‘Özgür Özel yönetimi yolsuzlukları ve rüşveti savunurken biz fon krizinde çok doğru bir tavır koyduk. Cumhurbaşkanımız kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını açıkladı. Bu işe bulaşanlarla yolumuzu ayırırız dedi. Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını istedi. Muhalefet her hafta komisyon teklifini verecek. Biz komisyon kurulmasını sağlayarak muhalefete eleştireceği bir şey bırakmayız. Ön alırız. Böylece halkımız bunlar yolsuzlukları savunmuyorlar, tam aksine mücadele ediyorlar derler’ görüşünü savunuyorlar.

Bu konu AK Parti’nin yetkili kurullarında da tartışıldı. AK Parti’nin nasıl hareket edeceğine AK Parti’nin yetkili kurulları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karar veriyor. AK Parti, Meclis’te komisyon kurulmasına karşı çıktı. Ben bu tavrı doğru bulmayanlardanım. AK Parti fon krizi karşısında ilkeli bir tavır ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın üstüne üstüne gitti. Meydan okuyup, Meclis’te komisyon kurulmasına öncülük etselerdi milletin gözünde büyürlerdi."