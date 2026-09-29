Meclis fon skandalı ile açılacak: Araştırma komisyonu kurulması bekleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclis'i bu yıl Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılan çerçeve yasayı oyladıktan sonra tatile girdi. 1 Ekim Perşembe günü Meclis çalışma dönemine yeniden başlayacak.

Tüm ülkenin gündeminde ise binlerce mağduru olan fon skandalı ve vurgun yapmak isteyenler var. Fon skandalı Meclis'in açılışında da gündem olacak. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis açılış konuşmasında fon skandalına yer vereceğini yazdı.

Ayrıca parti içi rahatsızlıkların da olduğunu öne süren Selvi, AKP sıralarından Meclis’e araştırma önergesi vermesi beklendiğini söyledi.

AKP'nin fon skandalına ilişkin tavrı Perşembe günü tam anlamıyla netleşecek ancak milletvekillerinin bu işe bulaşanlardan adeta 'kelle istediği' kulislerde konuşulanlardan.

“Ama başka kellelerin de alınması lazım. Toplum tek bir istifa ile tatmin olmaz. Kimin sorumluluğu varsa tek tek kellesinin alınması lazım. Millete kim bu işe bulaştıysa hesabı soruluyor duygusunu vermemizi lazım”

Krizden etkilenen 455 bin 758 mağdur paralarının da mal varlıklarına el konulan, borsadaki spekülatif hareketlerle vurgun yapanlardan alınarak ödeneceği tahmin ediliyor.

Nefes'ten Deniz Zeyrek mağdurların giden parasının 18 milyon dolar seviyesinde olduğunu dile getirdi. Zeyrek, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun yönetimine dokunulmamasına ilişkin AKP'li kurmaylara soru yönelttiğini ancak yanıt alamadığını ifade etti.