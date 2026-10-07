Fon krizi sonrası yaşamına son veren Ali Emre Ballı'nın cenaze programı açıklandı

Fon şirketlerine yönelik soruşturmada adı geçen Adil Katılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı dün öğle saatlerinde intihar etti.

Ballı'nın İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde aracının içinde cansız bedeni bulundu. Ballı'nın cenazesi bugün Çamlıca Camii'den kaldırılacak. Paylaşılan bilgilerde şu görsel kullanıldı:

Ali Emre Ballı'nın adı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'yla ortaklığıyla gündeme gelmişti.

9 MİLYARLIK VURGUN İDDİASI

Adil Varlıklar şirketinde Ballı ile ortaklığı bulunan Yazıcı'nın hesaplarında savcılık tarafından tedbir getirilmiş kısa süre sonra kaldırılmıştı.

Ballı'nın söz konusu fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı iddia edilmişti. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 1 Ekim'deki açıklamasında "Ali Emre Ballı ile Mustafa Yazıcı'nın ortak faaliyette bulunduğuna yönelik ciddi iddialar bize ulaşmış durumda. Bu iddialar içerisinde Ali Emre Ballı'nın yaklaşık 9 milyar TL'ye yakın bir işlem yapması söz konusu. Ne kadar para çıkartıldı, çıkartılmadı; bu fonlardan bazıları kapalı fon, oralara ilişkin bilgi almak diğerlerine göre biraz daha zor oluyor. Ama bu 9 milyar TL'ye yakın bir işlem yaptığı bilgisi ortada. Bir diğer bilgi de Mustafa Yazıcı'nın da 600 milyon TL kendi adına işlem yaptığı bilgisi" demişti.