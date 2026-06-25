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Halk TV Türkiye Fıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldı

Fıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldı

Afyonkarahisar'da otlarken zıplayıp kot farkı bulunan bir evin çatısına düşen inek, ahşap zeminin çökmesiyle mahsur kaldı. Çatıda sıkışan hayvan, itfaiye ekiplerinin halatlarla yürüttüğü 1,5 saatlik operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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Afyonkarahisar'ın Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, kot farkı nedeniyle bir evin ahşap çatısına düşerek sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından hayvanı kurtardı.

Fıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldı - Resim : 1

Dün saat 15:00 sularında Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, bulunduğu alanla arasında kot farkı bulunan bir evin çatısına zıplayarak düştü. Hayvanın ağırlığına dayanamayan ahşap çatı çöktü ve inek enkaz arasında sıkıştı.

Fıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldı - Resim : 2

Durumu fark eden vatandaşlar Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, çatıya çıkarak halatlar yardımıyla ineği kurtarma çalışması başlattı.

1,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından sıkıştığı yerden çıkarılan inek, sağlık durumunun iyi olduğunun belirlenmesiyle sahibine teslim edildi.

Fıkra gibi olay: Evin tavanından sarkan inek kurtarıldı - Resim : 3

(AA) (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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