FETÖ soruşturmasında 2 tutuklama: Kemal Batmaz'ın kızı ve 1 şüpheli tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendi. Operasyonda, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz ile Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İSTANBUL VE MUĞLA’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ’nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında İstanbul ve Muğla’da operasyon düzenlendi. İstanbul’daki aramalarda Esma Batmaz, Muğla’daki aramalarda ise Hilal Köseoğlu yakalandı.

Esma Batmaz’ın, Akıncı Üssü’nde yakalanan Kemal Batmaz’ın kızı olduğu belirtildi.

Hilal Köseoğlu’nun ise Ankara Adliyesi’nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Bilal Köseoğlu’nun kızı olduğu kaydedildi.

Operasyon kapsamında adreslerde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Aramalarda ele geçirilen çok sayıdaki dijital materyale yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz’a yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)