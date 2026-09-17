Fethiye Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme: Bir kişi daha tutuklandı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Muğla'da Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI

Olay, 23 Mayıs 2026'da saat 16.00 sıralarında Fethiye’nin Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı saldırıya uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sol bacağından yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca, tedavisinin ardından taburcu edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca

ADIM ADIM PLANLANMIŞ

Saldırgan E.T.Ç.’nin 20 Mayıs'ta İstanbul’dan otobüsle Fethiye’ye geldiği, otogardan çıktıktan sonra olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum’a kaçtığı belirlendi.

Ekipler, saldırganın T.D. ile Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. 24 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler; saldırganı Fethiye’den Bodrum’a götüren taksinin ücretini ödeyen ve 34 plakalı araçla İstanbul’dan Bodrum’a geldiği belirlenen H.N.’yi de aynı gün saat 04.45’te Milas’ta gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklandı.

ÜÇ KİŞİ DAHA YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen üç kişiyi daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

TUTUKLU SAYISI DÖRDE YÜKSELDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, C.Ç. ve L.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı dörde yükseldi. (DHA)