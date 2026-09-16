Fatih'te yıkım kararı verilen otelin çatısı çöktü: Beton parçaları araçların üzerine düştü

Fatih'te daha önce tahliye edilen ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı otelin çatı katında çökme yaşandı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, kopan beton parçalarının üzerine düştüğü bazı araçlarda hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Sultanahmet Mahallesi Klod Farer Caddesi'ndeki 5 katlı eski otel binasında meydana geldi. Daha önce tahliye edilen ve hakkında yıkım kararı bulunan binanın çatı katı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında kopan beton parçaları, cadde üzerinde park halinde bulunan bazı araçların üzerine düştü.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri gönderildi. Güvenlik amacıyla bina çevresi hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Çökme nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, caddede park halindeki bazı araçlar zarar gördü. Binanın yıkım çalışmalarına gerekli güvenlik önlemleri alınarak devam edileceği belirtildi. (DHA)