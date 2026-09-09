Yıkım kararı verilen okulun kamelyasını 200 metre sırtlayıp taşıdılar

Tokat'ta öğretmenler öğrencileri için takdire şayan bir harekette bulundu. Yeni okullarına eski okullarının kamelyalarını 200 metre taşıdılar.

Niksar’da bulunan Kaya İsmet Özden Ortaokulu için depreme dayanıklı olmadığı belirlenince yıkım kararı verildi. Okuldaki öğrencilerin ise yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya İlkokulu’nda eğitimlerine devam etmesine karar verildi.

KAMELYAYI BIRAKMAYA GÖNÜLLERİ RAZI OLMADI

Okulun bahçesinde bulunan kamelyanın da yıkılacak olması öğretmenleri harekete geçirdi. Kamelyanın kullanılabilir durumda olduğunu belirten öğretmenler, onu yeni okula taşımaya karar verdi.

Okul Müdürü Metin Özdemir ile 19 öğretmen, kamelyanın sabitlendiği yerdeki ayaklarını sökerek taşıma işlemini gerçekleştirdi. Kamelya daha sonra öğrencilerin eğitim göreceği yeni okulun bahçesine götürüldü.

Öğretmenlerin kamelyayı taşıdığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.