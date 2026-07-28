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Halk TV Türkiye Fatih'te sır cinayet: Yabancı uyruklu kişi vurularak katledildi

Fatih'te sır cinayet: Yabancı uyruklu kişi vurularak katledildi

Fatih'te kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Fatih'te sır cinayet: Yabancı uyruklu kişi vurularak katledildi

Fatih ilçesine bağlı Haseki Sultan Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa tramvay durağı mevkisinde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Henüz kimliği ve uyruğu öğrenilemeyen bir kişi, kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşli silahla hedef alındı.

FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KURBANIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Saldırıda hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelendiği ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu bildirildi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatih Silahlı Saldırı
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