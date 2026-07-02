Fatih Altaylı yazdı: Muhittin Böcek'in 'Havala' iddiasında dikkat çeken çelişki

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında tutuklu Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında dile getirdiği para transferi iddialarını değerlendirdi. Böcek'in "parayı Havala sistemiyle gönderdim" açıklamasını hatırlatan Altaylı, bu beyanın önemli bir çelişki içerdiğini savundu ve iddia edilen milyonlarca euronun kaynağı ile transfer sürecinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında tutuklu Muhittin Böcek'in soruşturma kapsamında dile getirdiği para transferi iddialarını değerlendirdi. Altaylı, Böcek'in daha önce de CHP yönetimi ve bazı belediye başkanlarına para verdiğine yönelik iddialarda bulunduğunu, son iddialarında ise tutarın 15 milyon euroya kadar çıktığını belirtti. Altaylı, "Bu miktarlarda paralar izi olmadan ne alınabilir, ne verilebilir?" dedi.

Altaylı, Böcek'in paranın "Havala" sistemiyle gönderildiğini öne sürdüğünü aktarırken, gazeteci Murat Ağırel ile yaptığı görüşmeye de yer verdi.

HAVALA ÇELİŞKİSİ...

Ağırel'in, Havala sistemini anlattığı kitabını Böcek'e söz konusu tarihten sonra gönderdiğini ve Böcek'in sistemi ilk kez o dönemde duyduğunu kendisine söylediğini aktaran Altaylı, bu çelişkiye dikkat çekti.

Altaylı, Böcek'in iddia ettiği yüksek miktardaki paranın kaynağı, nerede tutulduğu ve Havala sistemi üzerinden kimler aracılığıyla aktarıldığına ilişkin ayrıntıları açıklaması gerektiğini ifade etti. Altaylı ayrıca, "Böcek 'Havala sistemi ile yolladım' diyor. Havala ile yollamış bile olsa öncesinde bir yerde elinde bu paranın nasıl bulunduğunu anlatması gerek" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yine birtakım 'itiraflarda' bulundu ve yine birilerine büyük miktarda paralar verdiğini iddia etti.

İddiaların hedefindeki CHP yöneticileri ve belediye başkanları var.

Böcek, daha önce de tanımadığı kişilere, CHP genel merkezinde milyonlar verdiğini, artık hayatta olmayan bir belediye başkanına torba içinde para verdiğini, duvar üstlerinden para attığını falan iddia etmişti.

Şimdi iddiaların dozunu ve miktarını yükseltti. 15 milyon euro’ya çıkardı.

2024 yerel seçimlerinden önce bir YouTube programımda CHP’nin Muhittin Böcek’i aday göstermemesi gerektiğini, oğlu ve gelini hakkındaki iddialardan ötürü Böcek’in ve dolayısıyla partinin başının ağrıyabileceğini söylemiştim.

O da bana haber yollayarak 'Bu iddialar doğru değil' demişti.

Bugün geldiğimiz noktada kimin haklı olduğu açıkça ortada

Böcek’in iddialarına gelince.

Şimdiye kadar partiye ve belediye başkanlarına verdiğini iddia ettiği miktar 20 milyon doları buldu.

Bu paraları gerçekten vermiş midir, vermemiş midir, itiraf mı ediyor yoksa iftira mı atıyor bilemem.

Kimseye kefil olmayacak kadar uzun süredir siyaseti izliyorum ama miktarlar korkunç ve şunu biliyorum.

Bu miktarlarda paralar izi olmadan ne alınabilir, ne verilebilir.

Öncelikli soru bu kadar parayı Böcek nereden ve nasıl temin etmiş, kendi parası mı, birinden mi borç almış?

Kendi parası ise bu serveti (yaklaşık 1 milyar TL) nasıl edinmiş ve partiye verdiği para bu ise kendisi nasıl bir menfaat elde etmeyi düşünüyor ki, aday olmak için bu parayı verebiliyor?

Sonrasında da durum garip. Öyle evde yastık altına saklanacak miktarlar da değil bunlar.

O yüzden eğer böyle bir para verildiyse, bunun bir yerden alınmış olması lazım.

Nereden alınmış?

Hangi hesaptan ya da kimden, nereden?

Böcek 'Havala sistemi ile yolladım' diyor. Havala ile yollamış bile olsa öncesinde bir yerde elinde bu paranın nasıl bulunduğunu anlatması gerek.

Mafyanın para yollama sistemi olan Havala’yı Murat Ağırel, aynı adı taşıyan kitabında anlatmıştı.

Bu yüzden Murat’ı aradım.

'Bu yolla bu miktar yollanabilir mi, izi bulunmaz mı?' diye sormak için.

Murat güldü ve anlattı:

'Abi, bunun detayları kitapta var ama ben sana daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Muhittin Böcek ‘Havala sistemini kullandım’ diyor ya. Parayı Havala ile yolladığını söylediği tarihten çok sonra benim Havala adlı kitabımı kendisine yolladım. Adını ve sistemi ilk o zaman duymuş. Bunu bana kendisi söylemişti. Kitabı okuyunca çok şaşırmış ve etkilenmiş. Beni arayıp ‘Vay be, sahtekarlık için ne yöntemler bulmuşlar’ demişti. Adını benden duyduğu sistemi daha önce kullandığını söylemiş çok ilginç.'

Açıkçası belki de Murat Ağırel’e de tiyatro yapmış olabilir. Eskiden de biliyor, kullanıyor olabilir.

Ama Böcek bu kadar parayı nasıl elde ettiğini ve nerede nasıl sakladığını, Havala’yı kim üzerinden hangi döviz bürosu, hangi kişiler üzerinden aktardığını anlatmak zorundadır."