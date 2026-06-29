Son Dakika | Böcek ve Yalım'ın son iddialarına ilk yanıt CHP'li Murat Emir'den! "Deli saçmalığı, iftira..."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu belediye başkanları Muhittin Böcek ve Özkan Yalım’ın Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddialarına tepki gösterdi. Emir, “O ucuz dizi filmlerdeki, o hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerde CHP Lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya attıkları iddialara yanıt verdi.

Özkan Yalım’ın, “Özgür Özel benden çift motorlu Sikorsky helikopter istedi, araştırmasını yaptık” dediği; Muhittin Böcek’in ise “Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon Euro istedi, 5 milyonu havala sistemiyle gönderdim” iddiasında bulunduğu belirtilmişti.

"UCUZ DİZİ FİLM İFTİRALARI"

Murat Emir, söz konusu iddiaların baskı ve şantajla ortaya çıkarıldığını savundu. Emir, şunları söyledi:

“Her türlü şantajla ve tehditle iftiralar attırıyorlar ama bir türlü tahliye gelmiyor. Tahliyeler gelmedikçe, tehditler ve şantajlar da devam ettiği için artık o ucuz dizi filmlerdeki, o hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz.

10 milyon dolarlık Skorsky'ler mi dersiniz, bir banknot üzerinden bir yöntemle milyonlarca doların gönderilmesi mi dersiniz? Saçma sapan iddialar... Bunlarla, bu pespayelikle Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını kirletebileceklerini ve bunun üzerinden yeni operasyonların altlığını yapabileceklerini sanıyorlar.

Kendinize gelin, ciddi olun. Deli saçmalığıyla uğraşmayın, gerçeklerle uğraşın. Memleketin sorunlarıyla uğraşın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumu nasıl çözeceğinizi düşünün. Partinizi nasıl kurtaracağınızı düşünün. Dolayısıyla bu saçmalıkların—başka bir ülkede yaşasak gülüp geçeceğimiz ama gerçekten sahipleri adına ve o tehditleri yapanlar adına utanacağımız—bu senaryolardan artık vazgeçsinler.”

"BİRİLERİ BİR ŞEY HAZIRLIYOR"

Emir, açıklamasında demokratikleşme başlığıyla gündeme gelen yasa çalışmasına da değindi. CHP ile bu konuda herhangi bir temas kurulmadığını belirten Emir, sürecin kapalı şekilde yürütüldüğünü söyledi:

“Diğer bir konu demokratikleşmeyle ilgili. Şöyle bir yasa çalışması olduğunu basından öğreniyoruz. Bugüne kadar bizimle yapılmış herhangi bir temas, herhangi bir iletişim, herhangi bir iş birliği çabası söz konusu değildir. Bir şeylerin pişirildiğini anlıyoruz; sınırlarını, nereye kadar gideceğini, kriterlerini bilmiyoruz.

birileri bir şeyler hazırlıyor. Başkanlık sisteminin, bu tek adam rejiminin zaten gerçeği budur. Birileri bir şeyler hazırlar, bazı planları yapar, bazı kirli hesapları yapar ve oradan gelir; bir şekilde Türkiye’ye dayatır, Meclis’e dayatır.

Getirsinler, görelim. Ama bir kez daha söyleyelim ki, bir kez daha söyleyelim ki Türkiye’de eğer barış gerçekten inşa edilecekse adaletsiz olmaz, hukuksuz olmaz, demokrasisiz olmaz. Biz bunları komisyona otururken de, komisyon sırasında da, komisyon raporumuzda da açıklıkla söyledik.

"Efendim, biz bildiğimizi yapalım, demokrasi bir başka bahara..." Olmaz! Hepsini birden yapacağız. Raporumuza yazmışız; "eş zamanlı yapacağız" demişiz. Biz imzamızın arkasındayız, biz sözümüzün arkasındayız, biz duruşumuzun arkasındayız. Biz bu ülkede terörün kalıcı olarak bitmesi için elimizden geleni yapmaya, her türlü özveride bulunmaya hazırız.

Ama muhataplarımızın da artık Türkiye’de bu kadar hukuksuzluğun, bu kadar adaletsizliğin, bir darbe sürecinin ve Anayasa'nın sürekli ihlal edilmesinin, Anayasa'nın ayaklar altına alınmasının artık son bulması gerektiğini ve bunun için de komisyon raporunda yazdığımız gibi eş zamanlı adımlar atılması gerektiğini anlamasını bekliyoruz.”