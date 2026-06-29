Muhittin Böcek'in 3. ifadesinde 'adaylık için para verdi' dediği Ümit Uysal açıklama yaptı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek bir kez daha ifade verdi. 'Etkin pişmanlıktan' faydalanan Böcek bu kez de Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir adaylığı için para verdiğini iddia etti. Böcek'in 3. defa verdiği etkin pişmanlık ifadesi için Ümit Uysal'dan da açıklama geldi. Uysal, Böcek'i yalanladı.

Böcek'in ifadesinde "Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için Muratpaşa Belediye Başkanlığının da devreye girdiğini öğrendim. Ümit Uysal'ın da para verdiğini duydum, bunun üzerine devreye girdim" demesi üzerine Uysal şunları dile getirdi:

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde “para verdiğim”, “para vereceğim” ve “bir takım pazarlıkların içinde olduğum” yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

1992 yılında partimin kurucuları arasında yer aldım. 1996 yılında İl Gençlik Kolu Başkanı, 2001 yılında ise İl Başkanı olarak görev yaptım. Siyasi hayatım boyunca hiçbir makamı, görevi veya adaylığı para karşılığı elde edilebilecek bir konum olarak görmedim. Böyle bir düşünce ne siyasi anlayışımda ne de hayatımda asla yer almamıştır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yanlış bir duyuma dayalı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan beyanını dayanak göstererek bu iftiraları basında ve sosyal medyada yayan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında, bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım."

NELER OLMUŞTU?

Muhittin Böcek dosyasında tartışmayı büyüten nokta, Böcek’in aylar içinde değişen beyanları oldu. Tutuklu bulunan Böcek, daha önce adaylık sürecinde para verdiği iddialarını çok sert sözlerle reddetmişti. 2 Nisan 2026’da yaptığı açıklamada, “6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim” ifadelerini kullanmış, kendisine yöneltilen suçlamaları iftira olarak nitelendirmişti.

Ancak Böcek, daha sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ikinci ifadede bu kez 950 bin euroluk bir para trafiğinden söz etti. İfadesinde Manisa’ya gittiğini, yanında çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdüğünü ve bu parayı dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e verdiğini öne sürdü. Böcek, bunu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı üzerine yaptığını iddia etti.

Birkaç ay önce tüm iddiaları kesin bir dille reddeden Böcek’in, bu kez ayrıntılı para anlatımı yapması, hem hukuki hem de siyasi tartışmaları beraberinde getirdi.

Böcek’in yeni ifadeleri, CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kurultay ve yönetim tartışmalarının sürdüğü döneme denk geldi. Bu nedenle dosya yalnızca yargı süreciyle değil, zamanlamasıyla da tartışıldı.