Böcek'in hafızasında bir bölüm daha aydınlandı (!) Ek 'pişmanlık' ifadesinde 950 bin euroyu hatırlayabildi

Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ek ifade verdi. Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık sürecine ilişkin para trafiği iddialarında bulundu.

Böcek’in yeni ifadesi, CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından kurultay tartışmalarının sürdüğü, CHP'de Özgür Özel’in liderliğinin ise devam ettiği bir dönemde geldi. Daha önce “adaylık için para verdiği” iddialarını çok sert sözlerle reddeden Böcek’in bu kez 950 bin euroyu hatırlaması dikkat çekti.

Böcek’in ifadesinde yer alan iddiaların doğrudan Özgür Özel’i hedef alan bir çerçeveye oturması, dosyanın yalnızca hukuki yönüyle değil, siyasi zamanlamasıyla da tartışılmasına yol açtı.

Birkaç ay önce söz konusu iddiaları “iftira” olarak nitelendiren Böcek’in, aradan geçen sürenin ardından 950 bin euroluk para trafiğine ilişkin ayrıntılı beyanlarda bulunması dikkat çekti.

BÖCEK'İN EK '950 BİN EUROLUK ' İFADESİ!

Böcek, ek ifadesinde Manisa’ya gittiğini ve Ferdi Zeyrek’e para götürdüğünü ileri sürdü. Böcek, bu parayı Özgür Özel’in talimatı üzerine verdiğini iddia etti.

Böcek ifadesinde şunları söyledi:

“Hem adaylığım henüz açıklanmadığı için Özgür Özel'in kendi memleketi olması sebebiyle ve de genel başkan olması sebebiyle, adaylığıma da katkısı olur düşüncesiyle Manisa'ya gittim. Daha önce yukarıda bahsettiğim Ankara'daki toplantı sonrasında Özgür Özel bana özel olarak ayrıca Ferdi Zeyrek'e maddi destek ve proje desteği verilmesi talimatında bulunmuştu. Bunun üzerine Manisa iline giderken yanımda bir çanta içerisinde yaklaşık 950.000 Euro götürdüm. Bu çantayı başkalarının fark etmesi mümkün değildir çünkü proje sunumu kapsamında birçok evrak ve çanta vardı. Kısa bir süre Ferdi ZEYREK ile baş başa kaldım. Bu esnada masasının yanına içinde yaklaşık 950.000 Euro para bulunan çantayı koydum. Kendisine de "çantayı size getirdim, seçim sürecinde katkılarımız olsun" dedim. Bunu, yukarıda bahsettiğim gibi Ankara'da Özgür Özel'in tarafıma Ferdi Zeyrek'e destek verilmesi talimatına istinaden yaptım. Bu parayı Ferdi Bey'in ne şekilde kullandığını bilmiyorum. Ben Özgür Bey'in Manisalı olması, rahmetli Ferdi Bey ile olan yakınlıkları sebebiyle, bunun da adaylığıma katkısı olabileceğini düşündüğüm için bunu yaptım"

"BİR KURUŞ VERDİYSEM ŞEREFSİZİM DEMİŞTİ"

Böcek’in bu beyanı, daha önce yaptığı açıklamalarla çelişti.

Çünkü Böcek, 2 Nisan 2026’da yaptığı açıklamada adaylık için para verdiği iddiasını kesin bir dille reddetmişti.

Böcek o açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna sosyal medya dahil yazan çizen, yanlış bilgi verenler ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur.”

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Böcek’in yeni ifadesi yalnızca içeriğiyle değil, zamanlamasıyla da dikkat çekti.

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan yönetim ve kurultay tartışmaları sürerken, Böcek’in Özgür Özel’i doğrudan hedef alan bir beyan vermesi siyasi gerilimi büyüttü.

Bu tablo, Böcek’in hafızasında aylar sonra yeni bir bölümün aydınlandığı yorumlarına neden oldu.

Daha önce “bir kuruş” iddiasını reddeden Böcek’in, bu kez çanta içinde 950 bin euro götürdüğünü anlatması, siyasi operasyon tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

GÜRLEK SÖZLERİ İLE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Böcek, 5 Temmuz 2025’te yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında tutuklanmıştı.

Cezaevi sürecinde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Böcek’in günde 22 ilaç kullandığı belirtilmişti. Böcek hakkında “itirafçı olacak” iddiaları ise daha önce birçok kez kamuoyuna yansımıştı.

Bu iddialar karşısında Böcek, 2 Nisan’daki açıklamasında hem sağlık durumuna hem de hakkındaki iddialara tepki göstermişti. Böcek, “Bu satırları tutuklu edildiğim dört duvar arasında 9 aydır sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum” demişti.

Böcek dosyası, CHP Lideri Özgür Özel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek arasında yaşanan siyasi gerilim sırasında yeniden gündeme gelmişti. Özel, Gürlek’in çok sayıda taşınmazı haksız yolla elde ettiğini iddia etmişti.

Gürlek ise bu iddialara yanıt verirken Böcek dosyasını açmıştı. Gürlek, 18 Mart 2026’daki açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Muhittin Böcek hakkında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyon çalışmaları var. Bu baz istasyon çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence bunu perdelemek istiyor”

Bu açıklamanın ardından Böcek, iddiaları reddeden sert bir metin yayımlamıştı. Ancak aradan geçen sürenin ardından verilen yeni ifade, o reddiyenin tam tersine bir içerikle gündeme geldi.

OĞLUNUN ÖZEL YAŞAMI İLE İLGİLİ İDDİALARDAN SONRA EK İFADE....

Soruşturma sürecinde Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Gökhan Böcek’in ifadesiyle birlikte aileye yönelik baskı iddiaları da gündeme taşındı.

Gökhan Böcek’in avukatı Anıl Parlak, daha önce mahkemede müvekkiline baskı yapıldığını savunmuş ve şu sözlerin söylendiğini aktarmıştı: “Gökhan Böcek bebeğini düşünüyorsa, konuşsun"

Böcek ailesine yönelik süreç yalnızca yargı dosyasıyla sınırlı kalmadı. Gürlek ve Özel arasındaki siyasi gerilim devam ederken Böcek ailesi hakkında farklı iddialar ve kaset tartışmaları da gündeme geldi. Böcek ve ailesi bu iddiaları kesin bir dille reddetti.