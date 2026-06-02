Zaman ayarlı fezlekelerde akıl almaz detay! CHP'liler hakkındaki tek suç delili telefon görüşmeleri

2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan "rüşvet" iddiaları, tam da butlan tartışmalarının ortasında Ankara'ya uzandı.

Soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 'yetkisizlik' kararı verdi ve dosyayı CHP Lideri Özgür Özel ile ona yakın isimler hakkında fezleke talebiyle Ankara'ya gönderdi.

Ancak 'rüşvet' iddiasının fezleke talebine dönüşmesine ilişkin süreçte tek dayanağın Muhittin Böcek ile CHP'li isimlerin telefon görüşmeleri olduğu anlaşıldı.

6 İSME BAZ KAYDIYLA FEZLEKE TALEBİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Muhittin Böcek'in adaylık karşılığında 1 milyon Euro rüşvet verdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma dosyasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Ancak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçlar Bürosu'na yazdığı yazıya göre, fezleke talep edilen isimlerle Muhittin Böcek arasında yapılan telefon görüşmeleri rüşvet alışverişinin delili için yeterli...

Başsavcılığın yazısında, fezleke talep edilen isimlerle Böcek arasındaki görüşmeler tek tek sıralandı. Tam da belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde yapılan görüşmeler, bölge ve saat bilgisiyle yer aldı.

Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık ifadesinde, parayı teslim ettiğini iddia ettiği kişi ve Veli Ağbaba dışında iddiayla ilişkilendirilebilecek bir isim veya ifade geçmediği halde, sadece Muhittin Böcek ile yapılan telefon görüşmeleri üzerinden Özgür Özel ve 5 milletvekili soruşturmaya dahil edildi. Başsavcılık bu görüşmeleri 6 parlamenter için "koordinasyon, teyit veya iştirak ihtimali" saydı.

Yazıda Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne parayı teslim ettiğini söylediği tarih olan 10 Ocak 2024'te bölgeden baz kaydı verdiği belirtildi.

Başsavcılığın yazısına göre;

-- 8 Ocak'ta Muhittin Böcek Ali Mahir Başarır’ı aradı

-- 10 Ocak'ta Muhittin Böcek bir kez daha Ali Mahir Başarır’ı aradı

-- Aynı tarihte, yaklaşık 2 saat sonra bu kez Ali Mahir Başarır Muhittin Böcek’i aradı

--10 Ocak'ta ayrıca Umut Akdoğan ile Muhittin Böcek arasında iki görüşme oldu.

-- Antalya Milletvekili Mustafa Erdem aynı gün hem Gökhan Böcek hem de Muhittin Böcek ile görüştü

-- Antalya Milletvekili Cavit Arı da 9 ve 10 Ocak'ta Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek ile telefon görüşmesi yaptı.

Listede Özgür Özel'e ait bir görüşme yer almadı.

Yazıda, bu telefon görüşmelerinin, 6 isim hakkında fezleke talebi için yeterli görüldüğü anlaşıldı.

Baz kayıtları aktarıldıktan sonra "CHP Genel Merkezi çevresinde gerçekleştiği iddia edilen para teslimi olayının yalnızca Mustafa Gökhan Böcek ile teslim alan kişi arasında sınırlı kalmayıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bazı kişiler yönünden de bilgi, koordinasyon, teyit veya iştirak ihtimalinin araştırılmasını zorunlu kıldığı değerlendirilmiştir." yorumuna yer verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada da şu bölüm dikkat çekti:

"HTS ve baz kayıtları incelendiğinde; para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara’da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü değerlendirilmiştir.

Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgili şahıslar hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizliğine karar verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturma ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam etmektedir.”