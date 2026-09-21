Fatih Altaylı Kurtlar Vadisi senaryosunda hiç konuşulmayan kilit ismi yazdı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinde şüpheli şekilde ölen eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu dosyasının 15 yıl sonra raftan indirilmesiyle yeniden gündeme gelen Kurtlar Vadisi dizisini köşesine taşıdı. Senaristlerin "cinayeti ve geleceği önceden bildikleri" iddiasıyla sorgulanmasına tepki gösteren Altaylı, senaryoya bu karanlık derinliği veren asıl kilit ismin bugüne kadar hiç konuşulmayan yazar Ömer Lütfi Mete olduğunu öne sürdü.

"BU DİZİYE DERİNLİĞİ VERENLER BUGÜN ADI GEÇEN SENARİSTLER DEĞİL"

Yazısında dizinin senaristlerine yönelik adli sorgulamayı ve kamuoyundaki tartışmaları aktaran Fatih Altaylı, diziye "yerli Simpsonlar" muamelesi yapıldığını belirtti. Yapımın olayları nasıl bildiğinin mevcut senaristlere sorulduğunu kaydeden Altaylı, projenin arkasındaki asıl ismi kendi ifadeleriyle şöyle açıkladı:

"Oysa bu diziye bu 'derinliği' verenler bugün adı geçen senaristler değil. Bir başka önemli isim var: Ömer Lütfi Mete. Ömer Lütfi Mete, kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği 2009 yılına kadar bu dizinin senaristleri arasındaydı. Siyasi görüşü, tarikat bağlantıları, devletle olan ilişkileri açısından ilginç bir figürdü. Kurtlar Vadisi senaryo ekibi içinde bana göre en dikkate değer ve dizinin gerçekçiliğinin oluşmasındaki en kilit kişi Ömer Lütfi Mete’dir."

DERİN DEVLET KİTABI VE MAHİR KAYNAK AYRINTISI

Altaylı, Ömer Lütfi Mete'nin dizideki etkisini ve senaryonun beslendiği kaynakları anlatırken yazarın geçmişteki kritik çalışmasına işaret etti. Mete'nin konumunun anlaşılması için yazdığı esere dikkat çeken Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Kaynak ile birlikte Derin devlet- Tanımlanamayan Güç adlı kitabın yazarı olduğunu söylersem ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız diye umuyorum."

15 YIL SONRA AÇILAN MEZAR VE DEZENFORMASYON YASASI VURGUSU

Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünün 15 yıl aradan sonra yeniden açıldığını ve mezarının açılarak olayın aydınlatılmaya çalışıldığını aktaran Altaylı, dönemin koşulları ile bugünkü ifade özgürlüğü ortamını kıyasladı. Kozinoğlu’nun ölümünün o tarihte de 'bir cinayet' olduğunun yazılıp çizildiğini hatırlatan Altaylı, köşesinde şu çelişkiye dikkat çekti:

"Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne gelirsek. O zaman da pek çok kişi Kozinoğlu’nun ölümünün normal olmadığını, bunun bir tür cinayet olduğunu söyledi, iddia etti, yazdı. Sonuçta hiçbir şey olmadı. Bugün olsa bunlar yazılamazdı da, yazanlar hakkında hemen 'doğru olmayan bilginin alenen yayılması' suçlamasıyla dava açılır, yazanlar mahkum edilirdi. O gün bu yasa henüz olmadığı için söylenebilmişti."

"HUKUKUN SAYGINLIĞINI YOK ETTİ TARİKATLARA HİZMET ETTİ"

Kurtlar Vadisi dizisinin 12 yıl boyunca Türkiye'ye zarar verdiğini ifade eden Altaylı, yapımın yayınlandığı süre boyunca adaleti ve hukuk devletini nasıl hedef aldığını geçmişteki eleştirilerini hatırlatarak sıraladı:

"Kurtlar Vadisi dizisinin gençler üzerinde olumsuz etki yaptığını, hukukun saygınlığı ve üstünlüğü fikrini yok ettiğini, ihkakı hak kavramını kutsallaştırarak yasadışılığı geçerli kıldığını ve adalet kavramını yıprattığını, devleti güçsüz, mafya ve devlet içi çeteleri güçlü gösterdiğini, birtakım tarikat ve cemaatlere hizmet ettiğini yazıp durdum."