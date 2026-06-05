Fatih Altaylı "Gençlere borcum var" dedi dönüş kararı aldı! Cezaevi sonrası bırakmıştı

Türkiye'nin en çok izlenen YouTube yayıncılarından gazeteci Fatih Altaylı, cezaevinden tahliye edildikten sonra aldığı günlük siyaset yayınlarını bırakma kararını değiştirdi. Son dönemde siyaset gündemine yönelik değerlendirmelerini sadece kişisel web sitesindeki makalelerle yapan ve YouTube kanalında yalnızca bilim ile kültür-sanat içeriklerine yer veren Altaylı, bugün yayınladığı yazıyla izleyicilerine yeni dönemin haberini verdi. Altaylı, yaz ayının sonlarında YouTube'daki günlük yorum programlarına yeniden başlayacağını belirterek, bu kararını "Gençlere borcum var" sözleriyle gerekçelendirdi.

"O GÜN NE DEDİYSEM BUGÜN SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Altaylı, yazısında ekranlara döneceğinin haberini verirken, sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski videolarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine de açıklık getirdi. Gazeteci, kendi kişisel internet sitesinden yayınladığı metinde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyaya günde bir iki kere bakıyorum.

Hoşlanmıyorum ama bakmamak da mümkün değil, artık işimizin bir parçası.

Sürekli olarak, yaptığım programlarla ilgili izleyicilerden gelen çoğu olumlu tepki ile karşılaşıyorum.

“Abi, ne güzel demişsin, Fatih Bey yorumunuz harika, abi bu kadar doğru yorumları kimse yapmıyor. Kimse cesaret edemiyor” diyenler çoğunlukta ama elbette olumsuz eleştiriler de var.

Konu Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarım, sözlerim.

Ancak sorun şu ki, bu sözlerimin hiçbiri yeni değil, yeni söylenmiş değil.

Kimi üç yıl, kimi iki yıl, kimi bir yıl önce söylenmiş sözler, yapılmış programlar.

Evet, butlan kararı ile CHP’nin başına oturtulan kişiyi eleştiriyorum ama o programlar bu karardan çok önce, aylar hatta yıllar önce çekilmiş programlar.

Sakın yanlış anlamayın, o gün söylediklerimin arkasında değilim, bugün öyle düşünmüyorum demek istemiyorum.

O gün ne dediysem, bugün o sözlerin arkasındayım ve hatta az bile dediğimi düşünüyorum ama o sözler yeni değil, o programlar yeni değil.

Yani diyeceğim o ki, bu yaz program yapmıyorum diye bana kızanlar, eleştirenler, hadi başla artık diyenler var.

Ama görüyorum ki, yapmamama gerek yok.

Bu yaz ne söylenmesi gerekiyorsa, onları zaten çoktan söylemişim.

Ama merak etmeyin.

Yaz sonunda yine günlük yorum programlarına başlayacağım.

Çünkü gençlere borcum var.

Bunu onlar için yapacağım."

BAŞDANIŞMAN HEDEF GÖSTERMİŞ MAHKEME TUTUKLAMIŞTI

Fatih Altaylı'nın günlük siyaset yayınlarına ara vermesine giden süreç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın kendisini hedef göstermesiyle başlamıştı. Saral'ın bir YouTube programındaki ifadeleri üzerinden Altaylı'yı hedef almasının ardından, gazeteci 21 Haziran 2025 tarihinde gözaltına alındı. Bir gün sonra hakimliğe sevk edilen Altaylı, 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çıkarıldığı mahkeme, Altaylı'ya üzerine atılı suç nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Altaylı'nın avukatları kararı İstinaf Mahkemesine taşıdı ve gazeteci 29 Aralık'ta tahliye edildi. Tahliyesinin ardından uzun süre yayınlarına ara veren Altaylı, günlük siyaset ve gündem değerlendirmelerinde bulunduğu yorum programını artık yapmayacağını açıklamıştı.