Fatih Altaylı "Dürüst maliyeci Kılıçdaroğlu'nun danışmanı vergi kaçakçısı" dedi

"Mutlak butlan" kararı ile CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik tartışmalar, basın danışmanı Atakan Sönmez hakkındaki iddialarla alevlendi. Gazeteci Altan Sancar’ın, hakkındaki "zimmet" ve "Kod 29 ile işten çıkarılma" sözlerine yanıt veren Sönmez, zimmeti reddederken aldığı ödemelerdeki usulsüz yöntemi de itiraf etti.

Sönmez’in bu iddialara verdiği yanıt ise Gazeteci Fatih Altaylı’nın sert eleştirilerine neden oldu.

FATİH ALTAYLI "DÜRÜST MALİYECİ KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI VERGİ KAÇAKÇISI" DEDİ

Fatih Altaylı, Atakan Sönmez’in savunmasını "suçun itirafı" olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu’nun kurduğu ekibin CHP ilkelerinden bihaber olduğunu savunan Altaylı, Sönmez’in açıklamaları üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Pos bıyık (Atakan Sönmez), bu iddiaya yanıt verirken suçunu itiraf etti. 'Kağıt üzerinde gösterilenden daha yüksek ücret alıyordum' dedi. Bu bir açıktan ödeme itirafıdır; vergi kaçakçılığı ve SGK prim sahtekarlığıdır.”

Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun "dürüst maliyeci" imajına atıfta bulunarak, danışmanının bu itirafı üzerine Maliye ve Çalışma Bakanlıklarının harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca yeni atanan parti sözcüsünün, CHP’de bulunmayan "Merkez Yürütme Kurulu" ifadesini kullanmasını da "aymazlık ve partiden bihaber olmak" şeklinde eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun çevresindeki kadro yapısını sert eleştiren Altaylı, partinin kurumsal kimliğine zarar verdiğini vurguladı.

ATAKAN SÖNMEZ: "HAKSIZ KAZANÇ DEĞİL, KAYIT DIŞI ÖDEME ALDIM"

Hakkındaki iddialara yanıt veren Atakan Sönmez, zimmet suçlamasını reddederek o dönemdeki ödeme sistemini anlattı. T24'ün haberine göre Sönmez, 2017 yılında Cumhuriyet’te sorumlu haber müdürü olarak işe başladığında, tutuklu olan yöneticilerin tasarruf yetkisi olmaması nedeniyle "maaş artı prim" formülüyle anlaştıklarını söyledi.

Sönmez, "Ben 3000 lira maaş alıyordum ama sigortam 2500 üzerinden yatıyordu. İki yıl boyunca böyle çalıştım" diyerek aslında kendisinin hak kaybına uğradığını savundu.

Gazete yönetiminin değişmesinin ardından kurulan inceleme komisyonunun bu prim ödemelerini "haksız kazanç" olarak değerlendirdiğini belirten Sönmez, bu tartışmalar üzerine görevine son verildiğini ifade etti.

"ZİMMET" VE "KOD 29" İDDİASI

Gazeteci Altan Sancar, yayımladığı videoda Atakan Sönmez’in 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde çalıştığı dönemde, gazetenin internet sitesi gelirlerini usulsüz bir şekilde kendi hesabına yönlendirdiğini ileri sürdü.

Sancar, gazete çalışanlarının tutuklu olduğu ve kurumun maddi zorluk çektiği bir dönemde gerçekleştiği iddia edilen bu işlemlerin ardından, Sönmez’in "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış" gerekçesiyle (Kod 29) işten çıkarıldığını savundu.