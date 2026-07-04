Farah Zeynep Abdullah'tan Deniz Göktaş çıkışı! '23 senedir iktidarın özel bir durumu var'

Komedyen Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı sonrası sanat dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir haftada 9 milyon izlenmeye ulaşan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle tutuklanan Göktaş'a destek veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu.

Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem komedyene destek verdi hem de son dönemde yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

"SÜREKLİ BİR FİŞLEME"

Ünlü oyuncunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İfadeye çağrıldığında 1 saate gidecek, yeri yurdu belli olan insanları, emziren kadınları uyuşturucu muyuşturucu diyerek şafak operasyonuyla aldılar, hiç bir hakları yokken, kim oldukları önemli değil, insanların mesajlarını, özel fotoğraflarını yaydılar, bunlar da hep burada olağan bir şekilde konuşuldu, haber yapıldı. İnsanların kullandığı ilaçlar falan kime neyse yazıldı çizildi.

Baronlar, katiller, hırsızlar, asıl milli değerleri yerle bir edenler, hainlik yapanlar, ülkelerini satanlar dışarda güç gösterileri yaparken, medyada her hafta olağanlaşmış şekilde yeni 'ünlü' gözaltı listeleri gündem oldu, daha da herhalde olacak gibi. Sürekli bir fişleme.

"BU DURUMDA ASIL İTİBARSIZLAŞTIRILAN ADALET OLUYOR"

Şimdi Deniz Göktaş çok iyi bir gösteri yayınladı, kendi ülkesine, kendi iradesiyle döndüğü zaman ters kelepçeyle videosunun, fotosunun yayılmasına kim, niye şaşırmış anlamadım. Bam bam, göstere göstere zaten bu şovlar yapılıyor, keşke bitse ama daha sürecek gibi gözüküyor, gündem böyle böyle meşgul ediliyor. Ve bu durumda asıl itibarsızlaştırılan adalet oluyor. Mahkemeye gidip şaka açıklamak başlı başına çok komik bir olay. Bir güç gösterisi izlediğimizin de bilincinde olduğumuzu düşünüyorum.

"İKİ ŞAKAYLA KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE SIKINTI MI VERECEK"

Hükümet, tanınır insanlara kafalarına göre bir tür ceza verme şekli olarak bunu yapıyor, masumiyet karinesi yerle bir edilerek. İki şakayla koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ne sıkıntı mı verecek, bunu herkes bilmiyor mu zaten, eğlence sektörünü kullanarak korkuyu beslerlerken hedefteki insanlara karşı sempati daha da büyüyor, evet birileri siniyor, ama birileri de kahramanlaşıyor.

"TOPLUM NEYSE, SANATÇI DA O"

Sanatçı toplumun aynasıdır lafı hep bir salak saçma sanki sanatçılar başka yerden toplumu eğitme göreviyle gelmiş gibi konuşulur da, halbuki toplumun çıkardığı, birebir toplum içinden biri işte sanatçı. Toplum neyse, sanatçı da o. Fikirlerini beyan eden, kimseye gerçek bir zararı olmayan sanatçıların terörist gibi alınması, korkutma ve sindirmeye çalışılmaları topluma saygısızlık asıl.

"HAKKI OLAN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASINI DİLİYORUM"

Deniz Göktaş son derece mantıklı şekilde duruşunu sergiliyor ve eğleniyordur diye düşünmek istiyorum, zaten her şeyi düşünmüştür tüm bunları yaşamadan önce. Ve bir an önce hakkı olan özgürlüğe kavuşmasını diliyorum… Sanatçıları da hadi boş verelim, benim 80+ olan ananemin bile bir Facebook yorumundan ötürü ifadeye gitmişliği var.

"BU BEKLENMEDİK HADİSEDEN ÖTÜRÜ GEÇMİŞ OLSUN"

Deniz Göktaş için en şaşırtıcı tatsız şey KK ile görüştürülmek olmuştur herhalde, bu beklenmedik hadiseden ötürü geçmiş olsun. Kendi de ters kelepçe takılmasına veya tutuklanmasına şaşırmamıştır, biz de artık şaşırmayacak kadar saçma şeyler yaşıyoruz zaten ülkede, çünkü biliyorsunuz, son 23 senedir iktidarın özel bir durumu var…"