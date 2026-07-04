Deniz Göktaş "Y Tipi Cezaevi'ne nakledildi: İmamoğlu'nun avukatı o cezaevini böyle anlatmıştı

Komedyen Deniz Göktaş, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak önce Metris Cezaevi'ne gönderilmiş, ardından Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Y Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti. Bu gelişme, daha önce aynı cezaevinde kalan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın cezaevi koşullarına ilişkin açıklamalarını tekrar gündeme getirdi.

PEHLİVAN'IN "KUYU TİPİ" CEZAEVİ AÇIKLAMASI

Mehmet Pehlivan, daha önce mahkemedeki beyanında Karatepe Cezaevi'ni "kuyu tipi hapishane" olarak nitelendirmiş ve cezaevindeki koşulları şu ifadelerle anlatmıştı:

"'Kuyu tipi hapishane' deniyor ya hiç duydunuz mu kuyu tipi hapishaneyi Sayın Başkan? Beş metrekare avlusunu 13 metre çevreleyen yükseklikte duvarlar var. Yani güneş en dik zamanda, temmuz ayında bile avluda zemine düşmüyor, sadece duvara yaslanıyor. Etrafındaki o uzun duvarlar nedeniyle kendinizi hep kuyunun dibinde hissediyorsunuz. Akşam olduğunda da o kuyunun kapağı kapatılmış gibi hissediyorsunuz. Yani güneşten yararlanma imkanınız, güneşin en çok ve en dik açıyla geldiği yerde bile yalnızca duvardan nasiplenerek günde sadece bir saat Sayın Başkan. O etki size kuyu hissiyatı verdiği için oraya da kuyu tipi hapishane deniyor."

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilmişti. Göktaş'ın avukatları, müvekkillerinin tutuklanmasına itiraz etmiş ancak itiraz reddedilmişti. Bugün yapılan açıklamayla Göktaş'ın Karatepe Y Tipi Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Leman dergisi çizeri Doğan Pehlevan gibi isimler de bu cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Halen tutuklu bulunan Pehlivan, cezaevindeki koşulları daha önce mahkemedeki beyanında "kuyu tipi" olarak nitelendirmişti. Göktaş'ın da aynı cezaevine gönderilmesiyle birlikte Pehlivan'ın bu açıklamaları yeniden gündeme geldi.