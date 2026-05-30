Falezlere 40 metre düşüp bir hafta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Muratpaşa'da 40 metrelik falezlere düşen ve bir haftadır oyuklarda sığınan kediyi itfaiye ekipleri özel ekipmanlarla çıkardı. Kedi veterinere teslim edildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlerden bir hafta önce düşen kedi, kayalıklardaki oyuklara sığınarak hayatta kaldı.
İlk ihbarda bölgeye gelen itfaiye ekipleri kediyi bulunduğu noktadan çıkaramamış, ardından zaman zaman bölgeye gelerek durumu takip etmişti.
İKİNCİ OPERASYONDA KURTARILDI
Bugün sabah saatlerinde falezlerin alt kısmından gelen kedi sesini duyan vatandaşlar 112'yi aradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri özel kurtarma ekipmanlarıyla yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezlerden aşağı indi.
Yanlarında mama taşıyan ekipler kediyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak korkuya kapılan kedi 15 dakikalık uğraş sırasında dar bir oyuğa girerek gözden kayboldu.
Ekipler bunun üzerine hayvan kurtarma aparatlarına başvurdu. Titiz bir çalışmayla oyuk içinde sıkışan kediyi çıkarmayı başardı. Kurtarılan kedi bez bir torbaya alınarak halatla yukarı çekildi ve sağlık durumunun kontrolü için veterinere götürüldü.
(DHA)