Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kurtsuyu ve Mergiç hayvan bakımevleri, sahipsiz hayvanlara hem sağlık hizmeti sunuyor hem de yeni yuva buluyor. 2019'da hizmete giren Kurtsuyu ile 2025'te açılan Mergiç'te bugüne kadar 45 bine yakın sahipsiz hayvan tedavi edildi, bin 709 hayvan sahiplendirildi.

İKİ MERKEZDE 10 BİNİ AŞKIN KAPASİTE

Kurtsuyu Bakımevi'nde 80 tekli kafes, 40 yarı açık çoklu kafes ve 3 adet 40 metrekarelik açık kafesin yanı sıra 80 bin metrekarelik doğal yaşam alanı bulunuyor. Anne ve yavrulara özel hizmet veren 350 kapasiteli Mergiç'te ise mama üretim ünitesi de yer alıyor.

İki merkezde 7 yataklı ameliyathane, eczane, laboratuvar, görüntüleme odası, yoğun bakım ve ameliyat sonrası bakım üniteleri mevcut. Merkezlerde 3 veteriner hekim, 11 tekniker ve yardımcı personel görev yapıyor.

Merkezlerde bugüne kadar 12 bin 564 köpek ile 1467 kedinin kısırlaştırma işlemi tamamlandı.

"7/24 ESASLI ÇALIŞIYORUZ"

Mergiç Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Berat Çarıkçı, sahipsiz hayvanlarla ilgili ihbarların "Alo 153 Beyaz Masa" hattı üzerinden geldiğini belirterek 3 ekibin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

Çarıkçı, hayvanların hasta, yaralı ve kısırlaştırılacak olmak üzere üç kategoride toplandığını ifade etti. Veteriner hekimlerin muayenesinin ardından aciliyet durumuna göre ameliyat ya da enfeksiyon tedavisi uygulandığını, sağlık sorunu bulunmayan hayvanların birkaç gün gözlem altında tutularak kısırlaştırıldığını aktardı.

İYİLEŞEN HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILIYOR

Çarıkçı, iyileşme sürecinde hayvanların kapalı alanlarda bakıldığını, ardından boy, kilo ve cinslerine göre 80 bin metrekarelik doğal yaşam alanına yerleştirildiğini belirtti. Tedavisi tamamlanan tüm hayvanların kısırlaştırılıp küpelendiğini vurguladı.

ATIK YİYECEKLERDEN GÜNLÜK 250 KİLO MAMA

Çarıkçı, Sıfır Atık Projesi kapsamında Düzce'deki yemek üretim yerlerinden toplanan evsel atıkların mama ünitesinde işlendiğini anlattı. Mamanın içeriğini kendilerinin belirlediğini, böylece hayvanların vitamin eksikliklerinin tespit edilebildiğini belirten Çarıkçı, günlük 250 kilogram mama üretildiğini kaydetti.

