Facialardan sonra akıllara geldi! Okullara risk taraması geliyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırıların ardından iktidardan yeni adımlar geldi. Yaşanan ihmal ve olayların ardından 81 ilde 'risk haritası', ailelere 'rehber' ve öğrencilere ruh sağlığı taraması uygulanacağı açıklandı. Olaylar yaşandıktan sonra başlatılan çalışma, okullardaki güvenlik ve rehberlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SALDIRILAR YAŞANDI KURUMLAR ŞİMDİ HAREKETE GEÇTİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara kadar uzanan şiddet ve saldırı vakaları, eğitim kurumlarındaki güvenlik ve psikolojik destek eksikliğini acı bir şekilde ortaya koydu. Yaşanan vahim olayların ardından iktidar, devletin en üst kurumundan en alt kurumuna kadar ortak bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

Yeni plana göre; vakalar gerçekleşmeden müdahale edilebilmesi için her aileye bir 'rehber' atanması hedefleniyor. 81 ilde hazırlanan sosyal risk haritaları bu sisteme entegre edilecek; muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilerek kurumlar arası iş birliği sağlanmaya çalışılacak.

ÖĞRENCİLERE VE VELİLERE 'ANKSİYETE VE ŞİDDET' TARAMASI

Saldırıların ardından çözümün sadece okul içinde değil okul dışında da aranacağı belirtildi. Bu kapsamda 4, 7, 9 ve 11. sınıflardaki öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenler de anket temelli risk taramasından geçirilecek.

Taramalarda sorgulanacak başlıklar ise okullardaki tablonun ciddiyetini gösteriyor:

- Akran zorbalığı (zorbalık yapan ve zorbalığa uğrayanlar)

- Kendine zarar verme ve intihar riski

- Genel ruh sağlığı, anksiyete ve depresyon belirtileri

- Öfke kontrolü sorunları

- Tütün, alkol, madde ve davranışsal bağımlılıklar

YÜKSEK RİSKLİ ÖĞRENCİYE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN RANDEVU

Yapılacak taramalar sonucunda riskli görülen öğrenciler aile hekimlerine ya da hastanelerdeki psikolog ve psikiyatrlara yönlendirilecek. Yüksek risk grubundaki öğrencilerin hastane randevuları ise gecikme yaşanmaması adına bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve 24 saat içinde aileye haber verilecek.

Öte yandan yetkililer, bu taramalar sonucunda öğrencilere konulacak tanıların ileride işe alım süreçlerinde karşılarına bir engel olarak çıkarılmayacağını iddia etti.

Çalışmanın içeriğinde öğrencilerin dijital dünyanın risklerine karşı farkındalıklarının artırılacağı, öz benlik bilinçlerini ve sosyal becerilerini geliştirecek adımlar atılacağı kaydedildi.

BÜYÜK İHMALLER ZİNCİRİ: İKİ DEHŞET OLAYDA NE OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı’nı acil adımlar atmak zorunda bırakan süreç, Türkiye gündemini sarsan iki büyük saldırıyla başladı.

İlk olay Şanlıurfa Siverek’teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Okulun 19 yaşındaki eski öğrencisi Ömer Ket, günler öncesinden sosyal medyada açıkça saldırı yapacağını ilan eden tehdit mesajları yazmasına rağmen elini kolunu sallayarak pompalı tüfekle okula girdi. Açılan ateşte on öğrenci, dördü öğretmen, biri polis ve biri kantinci olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı, saldırgan olay yerinde intihar etti.

Bu olaydan sadece 28 saat sonra ikinci acı haber Kahramanmaraş Onikişubat’tan geldi. Ayser Çalık Ortaokulu’nda okuyan 14 yaşındaki sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, polis müfettişi babasına ait silahları çantasında okula sokarak beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfları taradı. Biri öğretmen, sekizi çocuk olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 13 kişi de yaralandı. Saldırgan çıkan arbedede hayatını kaybetti.