Faciada bir acı haber daha: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Saklıkent'ten Antalya şehir merkezine seyir halinde olan Cemal Oktay idaresindeki hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde viraja girdiği sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki koruyucu bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'nın aktardığı bilgilere göre, kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Uçuruma inen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, araç sürücüsü 67 yaşındaki Cemal Oktay ile 62 yaşındaki Şükrü Fidan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Bedriye Can Oktay, Leyla T., Berivan O. ve Furkan Y. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

YARIM SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI VE HASTANEDEN GELEN CAN KAYBI

Uçuruma devrilen araçtaki yaralılar için AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak hastanede tedavi altına alınan 60 yaşındaki Bedriye Can Oktay, sabah saatlerinde uygulanan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazadaki toplam can kaybı 3'e yükseldi.

CENAZELER KURŞUNLU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLECEK

Feci kazada yaşamını yitiren Cemal Oktay, Şükrü Fidan ve Bedriye Can Oktay'ın cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Morgdaki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üç kişinin cenazeleri, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilmek üzere ailelerine ve yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.