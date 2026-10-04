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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 12 kişi yaralı

Aydın'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın çarpışması sonucunda 12 kişi yaralandı.

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Aydın'da zincirleme trafik kazası: 12 kişi yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

A.T. yönetimindeki 09 L 2548 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunun Mergen Çayı mevkisinde önce 09 FS 773 plakalı otomobile, ardından 42 FJN 26 plakalı ticari araç ile 35 APF 852 plakalı otomobile çarptı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.T. ile araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 12 kişi yaralı - Resim : 2

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya neden olduğu öne sürülen A.T'nin alkollü olduğu iddia edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Trafik Kazası
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