Emekli doktor evinde ölü bulundu

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Arapzade Mahallesi, Şehit Vedat Akdağ Caddesi üzerinde bulunan Soydaşkent Konutları’nda tek başına ikamet eden 70 yaşındaki emekli Doktor İbrahim Aydın'dan bir süredir haber alamayan çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Saat 19.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından, belirtilen adrese derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

DAİRE KAPISINI İTFAİYE EKİPLERİ AÇTI

Bölgeye ulaşan ekipler, Aydın'ın ikamet ettiği 54’üncü Blok, 4’üncü kattaki dairenin kapısının açılmaması üzerine içeriye itfaiye marifetiyle girdi. Daireye giren görevliler, emekli doktoru evde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontroller sonucunda, İbrahim Aydın’ın yaşamını yitirdiği kesinleşti.

OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Nöbetçi savcının olay mahallinde gerçekleştirdiği inceleme ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından İbrahim Aydın’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

BİR DÖNEM DEVLET HASTANESİNDE GÖREV YAPMIŞTI

Hayatını kaybeden 70 yaşındaki Doktor İbrahim Aydın'ın geçmişte Orhangazi Devlet Hastanesi bünyesinde görev yaptığı, ardından Yeniköy Sağlık Ocağı’na tayin olduğu ve meslek hayatını bu kurumdan emekli olarak noktaladığı belirlendi.

Emniyet birimleri, emekli hekimin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)