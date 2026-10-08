Facia göz göre göre gelmiş! Maltepe'deki binanın çökmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe’de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı kurtarıldı. Binanın alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya'nın, çökmeden önce duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Kaya "Orada bir kolon kesme durumu asla yok. Benim alana ihtiyacım yok. Ben küçük penye kumaşları, parça kumaş satıyorum. Dükkanı yaptığım tadilatın öncesi sonrası bile var. Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla büyümeye başladı" dedi.

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta 7 katlı binanın alttaki 3 katı henüz belirlenemeyen nedenle sabah erken saatlerde çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Üst katlarda bulunanlar, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazda yapılan çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkazda yakınları bulunanlar da güvenli alanda bekleyişini sürdürürken, binanın en en alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya'nın, duvardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler ortaya çıktı.

"KORKUTMAK İSTEMEM AMA ÇATLAKLAR OLUŞMAYA BAŞLADI"

Görüntüyü kaydeden tekstil atölyesi çalışanı Fatma Kaya "Elif, korkutmak istemem ama bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor. Burası baya açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı, ev üzerimize mi basıyor ne oluyor" dedi.

"ORADA BİR KOLON KESME DURUMU ASLA YOK"

Fatma Kaya, "Orada bir kolon kesme durumu asla yok. Benden önce orası yıllardır baklava imalat yeriydi. Yaklaşık 3 ton diyorum ama belki 2 tondur bilmiyorum. Bayağı büyük bir fırındı. Biz sadece o fırını çıkartıp içerisine boya, badana tadilatı yaptırdık. Onun dışında kolon kesme yok. Çünkü zaten benim makinam yok. Benim alana ihtiyacım yok. Ben küçük penye kumaşları, parça kumaş satıyorum. Dükkanı yaptığım tadilatın öncesi sonrası bile var. Öyle bir şey söz konusu değil. Evet, bir tane video çektim yönetime atmak için. Çünkü merak ettim, bizim dükkanda çatlaklar başladı. Sizin evlerde de var mı diye. Onlar da tamam dediler hani biz bir bakalım dediler. Ondan sonra zaten gırgır şamata yaptık. 'Allah korusun üstümüze çökecek bu bina falan' dedik. Çünkü tanıyorum samimiydik onlarla. O konuşma orada bitti" dedi.

"NİSAN'DAN SONRA ÇATLAKLAR ÇOK FAZLA BÜYÜMEYE BAŞLADI"

Fatma Kaya, "Nisan'dan sonra çatlaklar çok fazla bir büyümeye başladı. Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışardaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı. Belki Nisan'dan da öncedir, ben nisan ayında dikkat etmeye başladım. Bir müteahhitlerle görüşme durumları vardı. Çünkü bizde dükkanda olduğumuz için yıkılacak diye çıkmamız gerekiyordu. Biz de bu sürede dükkan bakarız muhabbeti oluyordu ama müteahhitlerle görüşülüyordu. Belediyeye haber verildi mi bilmiyorum. Kolon kesme durumu yok. Lütfen bu mahalledeki herkes de bilir. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Çünkü orada biz de gece gündüz duruyoruz. Biz o vebale asla girmeyiz. Eşimi ifadeye çağırdılar, yalan haberler yüzünden. Öncesi sonrası fırının yıkıldığı an ve sonrası kolonlar orada sapa sağlam duruyor" diye konuştu. (DHA)