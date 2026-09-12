Ezgi Apartmanı kararına tepki: Adalet Bakanlığı önünde nöbet sürüyor

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı’na ilişkin davada verilen karara tepki göstermeye devam ediyor.

Kaya, sanıklara verilen 8’er yıllık hapis cezalarının ardından tahliye edilmelerini protesto etmek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

Eylemi sırasında, Ezgi Apartmanı’nda tadilat yapılan pastanenin sahiplerinin iktidar temsilcileriyle çekilmiş fotoğraflarını gösteren Kaya, üzerinde “Akın Gürlek, Ezgi Apartmanı kararını gördün mü?” ve “6 Şubat’ta adalet böyle mi sağlanıyor, bunun hesabını kim verecek?” ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Kaya’nın eyleminin ikinci gününde, Kartalkaya’daki otel yangınında yakınlarını kaybedenler ile depremde annesini kaybeden Kübra Özyurt da destek verdi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında savcılığın sanıkların “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini savunduğunu belirtti.

Mahkeme heyetinin ise sanıklara 8’er yıl hapis cezası verdiğini ve ardından tahliye kararı aldığını söyleyen Kaya, Cumhuriyet Savcılığı’nın karara itiraz ettiğini aktardı.

Kaya, savcılığın itirazında sanıkların eylemlerinin üst mahkeme tarafından olası kast kapsamında değerlendirilebileceğine dikkat çekildiğini söyledi.

İtirazda ayrıca sanıkların asli kusurlu olduğuna ilişkin çeşitli teknik raporların bulunduğu ve sanıkların soruşturma sürecinin yaklaşık iki yılını firari geçirdiği belirtilerek, tahliye ve adli kontrol kararlarının yetersiz olduğu savunuldu.

DOSYA 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE

Kaya, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcılığın itirazını reddettiğini, dosyanın ise itirazı değerlendirecek olan Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bulunduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinde binlerce binanın yıkıldığını ve çok sayıda davanın devam ettiğini belirten Kaya, Ezgi Apartmanı davasında verilecek kararın diğer davalar açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kaya, “Bunun hesabını kamu olarak sormak zorundayız” diyerek adalet talebini sürdürdü.

“BU KARARI KABUL ETMİYORUM”

Adalet Bakanlığı önündeki nöbetine devam edeceğini belirten Kaya, verilen kararı hukuki, vicdani ve bilimsel açıdan kabul etmediğini söyledi.

Kaya, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kararın gerekçesini kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirterek, adalet talebini sürdüreceğini ifade etti.