Eyüpsultan'da parkın önünde oturanlara kurşun yağdırdılar: 5 yaralı! Saldırı aracı yakılmış halde bulundu

Eyüpsultan'da bir araçtan kimliği belirsiz şüphelilerce açılan ateş sonucu parkın önünde oturan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan sahte plakalı araç ise ormanda yakılmış halde bulundu. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

PARKIN ÖNÜNDE OTURANLARA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, saat 19.30 sıralarında Karadolap Mahallesi Veysel Karani Parkı'nda meydana geldi. Parkın önüne 34 NLZ 098 plakalı otomobil ile gelen kimliği belirsiz şüpheliler bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda 16 yaşındaki B.S. bacağından, 18 yaşındaki Kaan G. bacakları ile göğsünden, 20 yaşındaki Kerim D. ayağından, 19 yaşındaki Mahmut Efe O. ayağından, 15 yaşındaki B.A.'nın ise karnından ve bacağından yaralandığı belirlendi.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan B.S., Kaan G. ve B.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

PLAKA SAHTE ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde 24 adet boş kovan bulunurken, sokaktaki park halinde olan 2 araca da kurşun isabet ettiği belirlendi. Saldırıda kullanılan aracın üzerindeki plakanın sahte olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, aynı plakaya ait gerçek aracın Bağcılar'da bir otoparkta park halinde olduğu ve araç sahibinin durumdan haberi olmadığı ortaya çıktı.

ARAÇ YAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtığı araç, Kemerburgaz Kent Ormanı girişinde yakılmış ve terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA), (AA)