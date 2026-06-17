Park kavgası kanlı bitti! Baba boynundan yaralı halde oğluna tampon yaptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde esnaf arasında çıkan "araç park etme" tartışması, kısa sürede demir sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda baba ve oğlu bıçakla ağır yaralanırken, darbedilen diğer esnaf gözaltına alındı.

PARK YERİ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı cadde üzerinde lastik dükkanı işleten 52 yaşındaki Savaş Dursun ve 23 yaşındaki oğlu Ahmet Dursun ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi 46 yaşındaki Muhammed A. arasında iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine demir sopa ve bıçakla saldırdı.

DEMİR SOPAYLA DARBEDİLDİ, KOMŞULARINI BIÇAKLADI

Kavga sırasında demir sopayla darbedildiği öne sürülen demir doğrama ustası Muhammed A., dükkan komşusu olan baba ile oğlunu bıçakla yaraladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet Dursun kanlar içinde yere yığıldı.

BOYNUNDAN YARALI BABA: "SAKIN ÖLME OĞLUM"

Boynundan bıçaklanan baba Savaş Dursun, kendi yarasını unutarak göğsünden ağır yaralanan ve yerde yatan oğlunun başında durdu. Yaralı baba, oğlunun kanamasını durdurabilmek için yaraya tampon yaparken bir yandan da başında "Sakın ölme oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

O anlarda fenalık geçiren babayı çevredeki diğer esnaf ve vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

YARALI GENÇ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba Savaş Dursun ve oğlu Ahmet Dursun, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 23 yaşındaki Ahmet Dursun’un hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda demir sopayla darbedilen şüpheli Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanede tedavi edildi. Tedavi işlemleri tamamlanan Muhammed A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)