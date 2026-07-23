Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, belirlenen adreste arama yaptı.

EVDE ARAMA YAPILDI

Ekiplerin evde gerçekleştirdiği aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyon kapsamında yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

HASTANE GİRİŞİNDE BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

Karakoldaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasını engelleyemeyen Ezel Akay, kameralara "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri ve hastanedeki sağlık prosedürleri tamamlanan Akay ile kardeşi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

EVDEKİ ARAMANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın ikametlerinde yapılan aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1,144 gram kubar esrar, 1 aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Jandarma narkotik köpeği ‘Takip’in de kullanıldığı aramalarda, çalışma masasının çekmeceleri ve dolaplarda poşetler ve kavanozlar içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ile saksılarda yetiştirildiği tespit edilen kenevir bitkilerine de incelenmek üzere el konuldu.