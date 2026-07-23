Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akay'ın evinde kenevir yetiştirme düzeneği ve kubar esrar bulunduğu belirtiliyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 1

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, belirlenen adreste arama yaptı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 2

EVDE ARAMA YAPILDI

Ekiplerin evde gerçekleştirdiği aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildiği aktarıldı.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 3

Operasyon kapsamında yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 4

HASTANE GİRİŞİNDE BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

Karakoldaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasını engelleyemeyen Ezel Akay, kameralara "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

Son Dakika | Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındıSon Dakika | Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarmadaki işlemleri ve hastanedeki sağlık prosedürleri tamamlanan Akay ile kardeşi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

EVDEKİ ARAMANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay’ın ikametlerinde yapılan aramalarda 22 kök kenevir bitkisi, 1,144 gram kubar esrar, 1 aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 6

Jandarma narkotik köpeği ‘Takip’in de kullanıldığı aramalarda, çalışma masasının çekmeceleri ve dolaplarda poşetler ve kavanozlar içerisinde bulunan uyuşturucu maddeler ile saksılarda yetiştirildiği tespit edilen kenevir bitkilerine de incelenmek üzere el konuldu.

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 7

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 8

Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyede! Evinde kenevir yetiştiriyormuş - Resim : 9

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Uyuşturucu Operasyon Bursa
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro