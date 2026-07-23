Son Dakika | Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenlendi.

EVDE KENEVİR VE KUBAR ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin evde yaptığı aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

EZEL AKAY VE KARDEŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANE GİRİŞİNDE TEPKİ

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

(DHA)