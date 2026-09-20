Eve çıkmak isteyen öğrenci 50 bin liralık oluyor

Spot eşya satan Mehmet Sönmez, öğrencilerin tek başına kuracağı bir evin temel ihtiyaçlarının minimum 50 bin lira olduğunu, aynı eşyaların sıfır alınması halinde maliyetin 70-80 bin liraya çıkabildiğini söyledi.

Üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlamasıyla öğrencilerin ev kurma telaşı da hız kazandı. Ev ihtiyaçlarını daha uygun şekilde tamamlamak isteyen öğrenciler; buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, yatak, baza ve oturma grubu gibi temel eşyalar için spot mağazalara yöneliyor.

Antalya'da spot eşya satan Mehmet Sönmez, mağazalarına gelen müşteriler arasında öğrencilerin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Sönmez, ancak son yıllarda eşyalı ve hazır kiralık evlerin artmasıyla birlikte öğrenci müşterilerinin sayısında azalma görüldüğünü söyledi.

"EVİNİ MİNİMUM MİKTARLARLA 50 BİN LİRAYA DÜZEBİLİR"

Öğrencilerin temel ev ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği ürünleri sıralayan Sönmez, şöyle konuştu:

"4 tane beyaz eşya alsa 5'er binden 20 bin lira eder. Bir koltuk takımı alsa 10 bin liralık da alabilir, 30 bin eder. Ondan bir baza yatak alsa 8-10 bin lira da o eder, 40 bin lira etti. Bir de elbise dolabı alsa 50 bin lira. Bir öğrenci, evini minimum miktarlarla 50 bin liraya düzebilir."

Sönmez, spot eşya mağazalarında öğrencilerin buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, sebil, baza, yatak, başlık ve koltuk takımı gibi pek çok ürünü bulabildiğini söyledi. Ürün fiyatlarının ise kalite ve özelliklere göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Sönmez, spot mağazasında 5 bin liraya satılan bir ürünün, piyasada sıfır olarak yaklaşık 7 bin liradan başlayan fiyatlarla satıldığını belirtti. Böylece öğrencilerin aynı ürün için spot mağazaları tercih ederek ürün başına yaklaşık 2 bin lira tasarruf edebildiğini ifade etti.

"DIŞARIDA ALMAYA KALKSA YİNE MİNİMUM 70-80 BİN LİRA BULUR"

Sönmez, "Ev için temel eşya olan bu ürünleri dışarıda almaya kalksa yine minimum 70-80 bin lira bulur. Bizde ise 50 bin liraya düzebilir. Artı nakliyemizi, ambalajımızı kendimiz yapıyoruz, taşımasını da yapıyoruz" dedi.

Sönmez, öğrencilerin ev kurarken maliyetleri azaltmak için ihtiyaç duydukları eşyaların tamamını ikinci el ürünlerden karşılayabileceğini söyledi. Mağazadan satın alınan ürünlerin taşıma ve ambalajlama işlemlerinin de işletme tarafından yapıldığını belirtti.

"ORTADA 20 BİN LİRALIK BİR FARK OLUYOR"

Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıda aldıkları ürünler 70 bin liradır ama bizde 50 bin liradır. Ortada 20 bin liralık bir fark oluyor. Artı nakliye, ambalaj hepsi içinde. Herhangi bir şey olduğunda servis elemanımız var. Bir gün içinde, iki gün içinde müdahale ediyor. Bütçe dostuyuz. İnşallah Allah'tan bir şey olmazsa yardımcı olacağımız şeyleri de yaparız, elimizden gelenlerle." (DHA)