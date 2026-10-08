Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Evdeki silah can aldı: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Evdeki silah can aldı: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Adıyaman Samsat'ta babasına ait tabancayla uğraşırken kazara kendini vurduğu öne sürülen 16 yaşındaki Merve F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Evdeki silah can aldı: 16 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Olay, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki Merve F., ev ortamında babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla uğraşmaya başladı. Bu sırada silah, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden ateş aldı. Namludan çıkan mermi Merve F.'ye isabet etti.

İLK MÜDAHALE SAMSAT DEVLET HASTANESİ'NDE YAPILDI

Silah sesini duyan yakınları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ağır yaralanan Merve F.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Genç kız, ambulansla Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Av tüfeğiyle kazara kendini vurdu: 19 yaşındaki gencin durumu ağırAv tüfeğiyle kazara kendini vurdu: 19 yaşındaki gencin durumu ağır

ADIYAMAN'A SEVK EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI

Samsat Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından, durumu kritik olan Merve F. vakit kaybetmeksizin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 16 yaşındaki Merve F., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜME İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tabancayla oynarken kazara kendini vurduğu öne sürülen Merve F.'nin ölümü üzerine yetkililer harekete geçti. Olayın kesin gerçekleşme koşullarını aydınlatmak amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adıyaman Silah
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro