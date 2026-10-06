Evcil hayvan pusetinden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu ticaretinde kullanılan kamuflaj yöntemleri sınır tanımaz bir boyuta ulaştı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nün son operasyonlarında ortaya çıkan manzara, suçluların dikkat çekmemek için en masum gündelik eşyaları bile suistimal etmekten çekinmediğini belgeledi.

Narkotik ekiplerinin baskınlarında, otomobillerin içine gizlenmiş özel mekanizmaların yanı sıra akıllara durgunluk veren bir detayla karşılaşıldı: Bir evcil hayvan puseti. Sevimli bir can dostun taşınması için üretilen o pusetin içinden, sokakları zehirlemek üzere hazırlanan binlerce maddelik uyuşturucu stoğu çıktı.

11 İLÇEDE İKİ HAFTALIK BİLANÇO: 207 KİŞİYE İŞLEM

Gençleri hedef alan uyuşturucu ağına darbe vurmak için Tekirdağ’ın 11 ilçesinde eş zamanlı yürütülen denetimlerin bilançosu, sorunun ne denli kök saldığını rakamlarla ortaya koyuyor.

Son iki haftalık operasyon sürecinde; 43’ü doğrudan uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 207 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 718 gram uyuşturucu madde, 8 bin 890 adet sentetik ecza hap, 11 bin 684 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş materyal, 5 kök kenevir ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 955 lira nakit para ele geçirildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI, 5 KİŞİ SERBEST

Gözaltı süreçlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin mahkemedeki akıbeti ise yargıdaki caydırıcılık tartışmalarını bir kez daha tetikledi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.