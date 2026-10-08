Ev değil banka: Milyonları çuvallara doldurmuş!

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve '213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet' soruşturması kapsamında M.Ö., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından dün Pendik’te yakalandı. M.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde, soruşturma dosyasındaki 155 firmadan birine ait çekleri tahsil ettikten sonra, parayı bankadan nakit olarak çekerek İstanbul’un Pendik ilçesindeki evine götürdüğünü söyledi.

3 MİLYON 912 BİN 800 TL ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine ekipler tarafından M.Ö.’nün Pendik’teki ev ve müştemilatında arama yapıldı. Aramada, evin bodrumunda çuval ve torbalar içerisinde saklanmış 3 milyon 912 bin 800 TL ele geçirildi. Ele geçirilen paraya, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.

31 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında 29 Eylül’de Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden 31’i tutuklanmış, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüpheli M.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ederken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli şekilde, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi. (DHA)