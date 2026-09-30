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Halk TV Türkiye İstanbul'un göbeğinde sahte para operasyonu: Milyonlarca lira ele geçirildi

İstanbul'un göbeğinde sahte para operasyonu: Milyonlarca lira ele geçirildi

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda 1 milyon 680 bin avro değerinde sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'un göbeğinde sahte para operasyonu: Milyonlarca lira ele geçirildi

İstanbul Fatih'te sahte para bastığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Baskında, basımı henüz tamamlanmamış 1 milyon 680 bin avro değerinde tabaka halinde para ile basımda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH'TE SAHTE PARA OPERASYONU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Saha çalışmaları ve istihbari analizlerde K.A.’nın (49) sahte para bastığı belirlendi.

K.A.’nın bastığı sahte paraları, normal değerinin yaklaşık yüzde 15-20’si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı da tespit edildi.

İstanbul'un göbeğinde sahte para operasyonu: Milyonlarca lira ele geçirildi - Resim : 1

9 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında kimlik bilgileri belirlenen K.A., 29 Eylül’de salı günü Aksaray Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrollerde başkasına ait kimlik ele geçirildi. Yapılan sorgulamada K.A.’nın benzer suçlardan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.

İstanbul'un göbeğinde sahte para operasyonu: Milyonlarca lira ele geçirildi - Resim : 2

SAHTE PARAYI KİRALADIĞI EVDE BASMIŞ

Çalışmaların devamında K.A.’nın bağlantıları ve sahte para üretimine ilişkin faaliyetleri incelendi. Şüphelinin faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi’nde M.E.E. (34) üzerinden ev kiraladığı ve sahte para üretiminin bir bölümünü bu adreste yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.

İstanbul'un göbeğinde sahte para operasyonu: Milyonlarca lira ele geçirildi - Resim : 3

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MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 680 bin avro değerinde basımı tamamlanmamış sahte tabaka para, 963 bin 800 avro, 91 bin 100 dolar, 800 lira, 2 laminatör, 3 aydinger kalıp, 1 para kesme makinesi, 15 hologram rulosu, 900 adet 100 avro hologram, 2 rulo hologram, 100 ibareli 35 tabaka hologram şerit, 2 yeşil renkli sıvama silikonu ele geçirildi.

Haklarında 'Parada sahtecilik' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamaları bulunan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Para İstanbul Fatih
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