Esmanur Polat'ın şüphe yaratan mesajı ortaya çıktı: Otelin terasından düşüp hayatını kaybetmişti

İstanbul Galata'da aşçı olarak çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki Esmanur Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 5 kişi adliyeye sevk edilirken, otelin teras katının ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

ESMANUR POLAT'IN ŞÜPHE YARATAN MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, soruşturma kapsamında, Esmanur Polat'ın hayatını kaybetmeden önce bir arkadaşına, "Sizi çok seviyorum. Ailem bunları hak etmiyor" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi.

Genç kadının ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Olay sırasında otelde bulunan şef garson Mustafa T.'nin ifadesinde, Esmanur Polat ile yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını, teras bölümünde genç kadını ikna etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söylediği öğrenildi.

Esmanur'un bir aile yakını ise kamuoyunda yapılan yorumlardan rahatsız olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması, söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır."

OTELİN TERASINDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul Beyoğlu'nda çalıştığı otelin 5'inci katındaki teras bölümünden düşen 22 yaşındaki aşçı Esmanur Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 Temmuz Cuma günü gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Galata Şahkulu Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık bir yıldır bir otelde aşçı olarak çalışan Esmanur Polat, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin 5'inci katındaki teras bölümünden aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Polat, ameliyata alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Esmanur Polat yaşamını yitirirken, olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatıldı.