Yeni Parti'nin kurulduğu dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan güldüren paylaşım: Kollarını sıvadı

Yeni Parti'nin 91 milletvekilinin imzasıyla kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verildiği ve resmi açıklamanın yapıldığı dakikalarda, CHP butlanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan videolu bir mesaj paylaştı.

Polis baskını ve biber gazıyla girdiği CHP'nin 44 milletvekili ile mecliste beşinci sıraya düştüğü gün, kendisini halk arasında gösteren bazı görüntülerin kullanıldığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur."

GÖRENLER GÜLÜMSEDİ

Kılıçdaroğlu, videonun sonunda, gömleğinin kollarını sıvarken çekilmiş bir görüntüsünü kullandı. Butlanın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özdeşleşen bu görüntüyü kullanması ve zamanlaması görenleri gülümsetti.

ANA MUHALEFETTEN DÜŞÜP 5. OLDU

91 milletvekilinin istifasıyla kurulan yeni Parti meclisin ana muhalefet partisi olacak. Butlan CHP'si ise meclisteki 5. grup haline gelecek.

Yeni durumla AKP 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 41 milletvekiline sahip olacak.