Kağıthane'de 3 çocuk annesi kadından 4 gündür haber yok: Ailesi endişeli

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'dan günlerdir haber alınamaması, ailesini endişeye sevk etti. Evli ve 3 çocuk annesi olan Karaçay'ın bulunması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

İddiaya göre olay, 21 Temmuz akşamı saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Bedriye Karaçay'ın, eşi Volkan Karaçay ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürüldü. Güzeldere Caddesi'nden bir taksiye bindiği belirtilen genç kadından o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Telefonuna da ulaşılamayan Karaçay'ın kaybolmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Kızından dört gündür haber alamadığını belirten baba Çınar Yarar, yaşananlardan büyük endişe duyduğunu söyledi. Kızının bir taksiye bindiği bilgisini aldığını ifade eden Yarar, olayın aydınlatılması için bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

Kızının kaybolduğunu polis ekiplerinden gelen telefonla öğrendiğini anlatan Yarar, kayıp başvurusunun damadının ağabeyi tarafından yapıldığını belirtti. Emniyet birimlerine giderek bilgi aldığını söyleyen acılı baba, soruşturmanın titizlikle yürütülmesini ve kızının bir an önce bulunmasını istedi.

EŞİNE DE ULAŞILAMIYOR

Baba Yarar, damadı Volkan Karaçay'a da ulaşamadıklarını, torunlarından birini de yanına alarak ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Damadının zaman zaman madde kullandığını iddia eden Yarar, kızının can güvenliğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Daha önce hastalık nedeniyle bir evladını kaybettiğini belirten Çınar Yarar, ikinci kez aynı acıyı yaşamak istemediğini ifade ederek, kızını gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine ya da ailesine bilgi vermesini istedi. Polis ekiplerinin Bedriye Karaçay'ın bulunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. (DHA)