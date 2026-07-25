Adana'da erkek dehşeti: Uyuyan eşini silahla katletti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanma kararı alan 40 yaşındaki Hatice Mine K., eşi H.K.'nın tüm vazgeçirme çabalarına rağmen kararından dönmedi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ UYURKEN ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre H.K., gece saatlerinde uyuduğu sırada eşinin yanına geldi. Önce yüzünü yastıkla kapatan şüpheli, ardından tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hatice Mine K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CANSIZ BEDEN MORGUNA KALDIRILDI

Hatice Mine K.'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan H.K.'yı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından H.K., cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

(DHA)