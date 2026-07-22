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Karabük'te kadın cinayeti: Dini nikahlı eşi tarafından katledildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanan 29 yaşındaki Tutku Burcu Köseoğlu hayatını kaybetti.

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Karabük'te kadın cinayeti: Dini nikahlı eşi tarafından katledildi
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında acı bir olay yaşandı. Tutku Burcu Köseoğlu ile 48 yaşındaki Yusuf Berber'in dini nikahla birlikte yaşadıkları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BALIKONDAN GİRİP KADINI ÖLÜ BULDULAR

Çiftin Y.A.B. isimli çocuğu, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine ekipler, eve balkondan giriş yaptı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vücudunda bıçak yaraları bulunan Tutku Burcu Köseoğlu'nun yerde hareketsiz yattığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

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BERBER HASTANEYE KALDIRILDI

Evde yaşanan arbede sırasında bıçaklandığı tespit edilen Yusuf Berber, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Köseoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri için morga gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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