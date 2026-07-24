Son dakika | Butlan CHP'si ana muhalefetten düştü

CHP'ye mutlak butlan atamasıyla başlayan süreç Özgür Özel liderliğindeki "Yeni Parti'nin" kurulmasıyla sonuçlandı. Yeni Parti'ye geçmek için CHP'li vekillerin büyük çoğunluğu partisinden istifa etti.

CHP'deki istifaların ardından Meclis'te de değişiklikler yaşandı.

BUTLAN CHP'Sİ ANA MUHALEFETTEN DÜŞTÜ

Özgür Özel dahil 91 milletvekilinin istifasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki butlan CHP'si ana muhalefetten düştü. İstifaların ardından CHP'de milletvekili sayısı 44'e indi.

CHP'nin beşinci sıraya düştüğü Meclis'teki koltuk dağılımları şu şekilde oldu:

AKP 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 41, İYİ PARTİ 29, YENİ YOL Partisi 20

bağımsız milletvekili 11, HÜDA PAR 4, Yeniden Refah Partisi 4, TİP 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, EMEK Partisi 2, Saadet partisi 1, DSP 1, Demokrat Parti 1

BAŞKANVEKİLLİĞİNİ DE KAYBETTİ

Butlan CHP'si, Meclis'teki beşinci grupluğa gerileyince, Genel Kurul'daki oturma düzeni de değişti. TBMM’de oturma düzeni en çok sandalyeye sahip partinin sol başta oturmasına dayanıyor. Partiler sandalye sayısına göre sağa doğru dağılıyor. Yeni durumda CHP’nin sırası Yeni Parti’ye geçti, CHP ise MHP’nin sağına yerleşti.

Meclis'teki d7eğişim bununla da sınırlı kalmadı. Yeni Parti'nin kuruluşu resmileştikten sonra CHP meclis başkan vekilliği ve idari amirliği kaybedecek, bunlarYeni Parti’ye geçecek..

CHP'den istifasını videolu paylaşımla duyuran Özgür Özel, yakasında Türk bayrağı rozeti ile görüntü verirken "Vatana, millete ve partimize hayırlı olsun" dedi.

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini de imzalayan Özgür Özel'in sosyal medya hesabındaki görsel de değişti. X hesabında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünün yazılı olduğu ve Özel'in traktör üzerinde vatandaşlarla kortej yaptığı görsel paylaşıldı.

Partinin logosu da bu görselde yer aldı.