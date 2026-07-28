Eskişehir'de parkta korkunç olay! 14 yaşındaki Ebrar elektrik akımına kapıldı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan bir parkta yaşanan olay, çevrede büyük bir endişe yarattı. Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde yer alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyükpark içindeki bir kafeteryada meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Ebrar Y. isimli çocuk elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı.

DONDURMA DOLABINA TEMAS ETTİ

Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki kafeteryaya giden 14 yaşındaki Ebrar Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinde bulunan dondurma dolabına temas etti. Dolaptan akım geçtiği sırada temasta bulunan çocuk, aniden elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşanan korku dolu anların ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ebrar Y., tedavi edilmek üzere hızla hastaneye kaldırılarak koruma altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)