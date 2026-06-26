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İki çocuk elektrik akımına kapılıp öldü! Şanlıurfa'dan acı haberler peşpeşe geldi!

Şanlıurfa’da iki ayrı ilçede peş peşe yaşanan elektrik akımı faciasında 8 yaşındaki Zehra Bakadur ile 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar hayatını kaybetti. İki çocuğun ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.

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Aziz Turgut Altun
Aziz Turgut Altun Derleyen
İki çocuk elektrik akımına kapılıp öldü! Şanlıurfa'dan acı haberler peşpeşe geldi!

Şanlıurfa’da iki ayrı ilçede elektrik akımına kapılan iki çocuk hayatını kaybetti. Akçakale’de 8 yaşındaki Zehra Bakadur, evlerinin bahçesindeki su pompasında oluşan elektrik kaçağı nedeniyle yaşamını yitirdi. Bozova’da ise 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar, evlerinin damında güvercin uçururken elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Aileler, karne günü çocukları ile sevinç yaşayacakken kahroldu.

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Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 8 yaşındaki Zehra Bakadur evlerinin bahçesinde bulunan su pompasına temas etti. Pompadaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan çocuk için ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zehra Bakadur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

GÜVERCİN UÇURURKEN ÖLDÜ

Bir diğer acı haber ise Bozova ilçesinden geldi. Yaslıca Mahallesi’nde dün (25 Haziran) evlerinin damına çıkan 14 yaşındaki Bayram Efe Karapınar, güvercin uçurduğu sırada elindeki metal çubuğun elektrik hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Dengesini kaybeden çocuk, iki katlı evin damından beton zemine düştü.

İki çocuk elektrik akımına kapılıp öldü! Şanlıurfa'dan acı haberler peşpeşe geldi! - Resim : 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karapınar, Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Bayram Efe Karapınar da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karne gününden bir gün önce yaşamını yitiren Karapınar’ın cenazesi, Yaslıca Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. İki olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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