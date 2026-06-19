Eski Kızılay Şube Başkanına 'müstehcen çocuk görüntülerinden' hapis cezası
Sakarya’nın Hendek ilçesinde görülen davada, telefonunda bir çocuğa ait müstehcen görüntüler bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı ile görüntüleri gönderdiği öne sürülen Z.K. hakkında hapis cezası verildi.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde çocuklara yönelik müstehcen içerikli görüntülere ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu yargılanan eski Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı ile Z.K., hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.
3 Şubat tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan yargılamada sanıklar üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Recep Yarıcı, önceki savunmalarını tekrarlayarak suçlamaları kabul etmedi. Telefonunda bulunan görüntüleri fark ettiğinde sildiğini öne süren Yarıcı, beraat ve tahliye talebinde bulundu.
Tutuklu sanık Z.K. da suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, Recep Yarıcı’yı “çocuklara yönelik müstehcen içerikli görüntüler üretilmesi” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına ve 25 bin lira adli para cezasına mahkûm etti.
Aynı suç kapsamında yargılanan Z.K. ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile 18 bin 700 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Z.K.’nin çocuğu üzerindeki velayet hakkının 3 yıl 3 ay 11 gün süreyle kısıtlanmasına karar verdi.
Heyet, hükümle birlikte iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi.