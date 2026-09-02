Eski İHD İzmir Şube Eş Başkanı Ali Aydın’ın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü

İzmir’in Çiğli ilçesinde eski İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şube Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın’ı (69) başına taşla vurarak öldürdüren Mahmut Delil Erik’in (30) yargılanmasına başlandı.

AYDIN YÜRÜYÜŞ SIRASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, 14 Ocak 2026’da Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda meydana geldi. Sabah yürüyüşüne çıkan Ali Aydın, saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Aydın, Harmandalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğu belirlenerek gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erik tutuklandı.

SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Erik hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanık hakkında ayrıca “bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan da 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"HAYATIMDA HİÇ GÖRMEMİŞTİM"

Erik, Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yaptı. Olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını savunan Erik, Aydın ve ailesine başsağlığı diledi. Erik, “Olaydan 3 hafta önce uyuşturucuyu bıraktım. Sonrasında sıkıntılar yaşadım. Olaydan bir gün önce ağabeyim beni bir hastaneye götürdü. İğne yaptılar. Olaydan bir gün sonrası için yine bir hastaneden psikiyatri bölümünden randevu almıştım. Olayın gerçekleştiği yere sürekli gidiyordum. O gece de araçla dağlık bölgeye gittim. Bir şey içmemiştim, manzarayı izliyordum. Bir süre sonra karşımdan merhum, başında fener bulunan bir şapkayla geliyordu ve elinde de sopa vardı. Hayatımda hiç görmemiştim. Bir şeyler söylenerek geliyordu. Ben de korktum. Aramızda bir arbede oldu. Kafamdan bir darbe yedim ve aklım başından gitti. Sonrasını da hatırlamıyorum” dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Duruşmada söz alan Aydın’ın ailesi ve avukatlar, sanığın cezalandırılmasını ve soruşturmanın genişletilmesini talep etti. Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 20 Kasım’a erteledi. (DHA)