Eski eşinin evini ateşe verdi! Saldırgan erkek gözaltına alındı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eski eşi Mukaddes U.'nun evine benzin dolu şişe atarak ortalığı ateşe veren Ferhat G. ekiplerce gözaltına alındı.
Gece saatlerinde Ferhat G., eski eşi Mukaddes U.'nun oturduğu apartmanın önüne geldi. Elinde taşıdığı benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., Mukaddes U.'nun birinci kattaki evinin mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra kaçtı.
ESKİ EŞİNE DEHŞETİ YAŞATTI
Evden alevler yükselirken olay sırasında doğal gaz kombisinin de patladığı belirtildi. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken evde hasar oluştu.
BİR ANLIK SİNİRLE YAPMIŞ
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalayıp gözaltına aldı.
Üzerinde ruhsatsız tüfek ele geçirilen ve emniyetteki ifadesinde, “Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim” dediği öğrenilen Ferhat G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)