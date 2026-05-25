Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kadın sır dolu ölümü
Gümüşhane'de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Yıldız, kız kardeşiyle birlikte kaldığı evde yatağında ölü bulundu.
Kız kardeşiyle birlikte yaşadığı evde sabah saatlerinde uyandırılmak istenen Rabia Yıldız’ın yatağında hareketsiz olduğunu fark eden kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Rabia Yıldız’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay sonrası eve çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, genç kızın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi